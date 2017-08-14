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    O mermer ocağı kapatıldı

    Mehmet ÇINAR / DHA
    14 Ağustos 2017 - 22:11Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:11

    ANTALYA'nın Finike ilçesinde, mermer ocaklarının kapatılması için çabalarken, geçen mayıs ayında evlerinde öldürülen Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin mücadelesini Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) sürdürüyor. 

    TORAÇDER, Büyüknohutçu çifti öldürülmeden yaklaşık 1 yıl önce, ruhsat süresi dolduğu halde çalışmaya devam eden Bahçeci Mermer firmasına ait mermer ocağının kapatılması için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Biri 2007, 7'si de 2009 yılında alınan izinlerin tamamının Ekim 2015'te dolduğu, izin süreleri uzatılmayan mermer ocağının, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün izin iptal kararına rağmen faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi.

    TORAÇDER faaliyetini devam ettiren mermer ocağı hakkında BİMER'e şikâyette bulundu. Firmanın 24 Ekim 2015 tarihine kadar verilen izin süresinin dolmuş olması ve firmanın izin süresini uzatma talebinde bulunmamasından dolayı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 17 Ocak 2017 tarihli oluru ile izinlerinin iptal edildiği belirtildi. Firmanın yetkisi iptal edildiği halde şirketin mermer çıkarma işlemlerine göz yumulduğu kaydedilen şikâyette, ocağın kapatılması istendi.

    Şikâyet üzerine Alacadağ'daki ocakta faaliyet bu hafta itibarıyla durduruldu. 

    Etiketler: ANTALYA , çevreci cinayeti , gazetehaberleri
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