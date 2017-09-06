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    O maket için savunma: Onayım olmadan konulmuş

    DHA
    06.09.2017 - 15:22 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 15:45

    Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Atatürk’ün şapkasını çıkartırken verdiği pozu kullanarak, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketlerine selam veriyormuş algısına neden olan pano ile ilgili açıklama yaptı. Erdal, ’Boğazlıyan Belediye binasının girişinde konulan karton resimler, doğru ve estetik bulmadığım için Ramazan Bayramı'nda kaldırılmış olup, bu resimler sadece iki gün belediyenin girişinde durmuştur’ diyerek, kendisini savundu.

    Erdal yaptığı yazılı açıklamada, vermiş olduğu talimatla üç ay önce kaldırılmış olmasına rağmen, bazı basın-yayın organlarında söz konusu resimlerin hala sergilendiği imajı oluşturulmaya yönelik haber-yorumların yapıldığını, bunları esefle kınadığını belirtti. Erdal, "Resimlerin kaldırılmasına rağmen yapılan haber-yorumlar gerçekler araştırılmadan yazılmış, tam anlamıyla algı operasyonu yapmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlaki ilkeleri ile bağdaşmayan haber-yorumlardır" dedi.

    Boğazlıyan Belediye Başkanı Erdal, belediye girişine konulan tablonun kendisinin onayı alınmadan kurgulanıp, bilgisi dışında konulmasının hemen ardından kaldırıldığını anlattı. Erdal, "Bu tabloyu onaylamamız asla mümkün değildir. Mustafa Kemal Atatürk benim baş öğretmenimdir, ben de yıllarca öğretmenlik yapmış bir cumhuriyet öğretmeniyim. Belediye Başkanı olarak cezaevlerinde Atatürkçülük dersi vermiş, Atatürk’ün öğretmeniyim. Bizim Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bakış açımızı birilerinin sorgulamaya kalkması çok çirkindir. Atatürk hepimizin ortak değeridir. Bu toprakları bizlere vatan kılan herkes bizim gönlümüzdedir" diye konuştu. 

    O maket için savunma: Onayım olmadan konulmuş

     

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    Etiketler: Boğazlıyan , maket , Açıklama
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