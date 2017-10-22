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    O madenciler, 29 Ekim resepsiyonuna davet edildi

    Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
    22.10.2017 - 16:31 | Son Güncelleme:

    ZONGULDAK’ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi’nde kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde 'Koltuklar kirlenmesin' diye ayakta yolculuk eden maden işçileri, aileleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim’de vereceği resepsiyona davet edildi.

    Geçen 22 Eylül’de, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Karadon Müessesesi’nde, kömür madeninde çalışan ve asansörün bozulması nedeniyle müesseseye bağlı Gelik İşletmesi’nden çıkan 6 madenci, halk otobüsüne bindi. Üzerlerinde kömür karası iş elbiseleri bulunan madenciler, kirlenmemesi için boş koltuklara oturmadı. Cep telefonuyla görüntülenen ve çalıştıkları müesseseye kadar 5 kilometre ayakta yolculuk eden madencilerin davranışı, herkesin takdirini kazandı. 

    CUMHURBAŞKANI, RESEPSİYONA DAVET ETTİ

    Zonguldak Valiliği’ne gelen yazıda, Türkiye’nin gündemine oturan 6 madenci, aileleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyona davet edildi.

    MADEN İŞÇİSİ AKKOÇ: CUMHURBAŞKANI’MIZA MADENCİLİĞİ ANLATMAK İSTİYORUZ

    Maden işçilerinden Sabahattin Akkoç, valilik yetkililerinin kendisine ulaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini ilettiklerini söyledi. Resepsiyon davetine çok sevindiklerini belirten Akkoç, "Valilikten yetkililer, Cumhurbaşkanı’nın vereceği resepsiyona davet edildiğimizi bana ilettiler. Diğer maden işçisi arkadaşlarıma da daveti söyledim. Çok sevindik. Ailelerimizle birlikte gideceğiz. Valilik, araba tahsis edip, bizi götürecek. Cumhurbaşkanı’mıza madenciliği anlatmak istiyoruz. Nasıl çalıştığımızı, hangi şartlarda çalıştığımızı arkadaşlarımız adına anlatacağız. Arkadaşlarımızın selamlarını ileteceğiz" dedi. 

     

    Etiketler: maden işçileri , otobüs
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