O kızkardeşlerin cezası belli oldu

Olay, Aliağa ilçesinde, 13 Eylül 2013'te meydana geldi. 39 yaşındaki Gülseren Süngü evinde bıçakla ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan kızları Şeyda P. ve Beyza P., ayaklarında annelerine ait kan izlerine rastlanınca suçlarını itiraf edip çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şeyda P. (20) ve Beyza P. ile maktul Gülseren S.'nin babası Kasım S., kardeşi Mehmet S. ve avukatları katıldı. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Güven Kök, sanıkların suçlarının sabit olduğunu belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini savunan sanık avukatları Sadık Şimşek, Zülküf Koçoğlu ve Hakan Turan da, Şeyda ve Beyza P. kardeşlerin beraat ettirilmesini, bu uygun görülmezse haksız tahrik indirimleri uygulanarak cezanın en alt sınırdan verilmesini istedi. Son savunmasını yapan Şeyda P., cinayeti kardeşini korumak için işlediğini söyledi. Annesinin yanında kaldıklarını, eğitimleri için uğraştıklarını belirten Şeyda P., “Bize annemden başka bakacak kimse yoktu. Onu öldürmemiz için bir sebep yoktu. Sadece kardeşimi korudum. Olayların bu noktaya geleceğini düşünemezdim. Öldürmek istememiştik” dedi.



Beyza P. de korku ve şokla ne yaptığını bilmediğini ifade ederek, annesi mutfaktan bıçak alıp geldiğinde kendilerine zarar vereceğini düşündüklerini iddia etti.

İndirim uygulanmıştı



Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan kız kardeşlere, üst sınırdan tahrik indirimi uygulandı. Abla Şeyda P. 20 yıl, Beyza P. ise 10 yıl hapis cezası aldı. Temyiz başvurusundan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kız kardeşlerin aldığı cezayı çok buldu ancak savcılığın bu görüşüne uymayan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi hakimleri, farklı bir karara imza attı.



Yüksek hakimler Aile ve Sosyal Bakanlığından konuyla ilgili görüşünün sorulmasına karar verip, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Olaya ilişkin görüşlerini mahkemeye gönderen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da, katil zanlısı kız kardeşlere 'haksız tahrik' ile 'iyi hal indirimlerinin' fazla uygulandığını bu nedenle az ceza verildiğini savundu. Kız kardeşlere verilen karar bozuldu.



Sanık avukatları tahliye talep etti



Kararın bozulmasının ardından Karşıyaka 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Şeyda P., Beyza P., sanık avukatları, Gülseren S.'nin babası Kasım S., kardeşi Mehmet S. ve avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Mahkeme başkanı sanıklara ve sanık avukatlara bozma kararı ile ilgili söz verdi. Sanık ve sanık avukatları bir şey söylemeyeceklerini belirtti. Duruşma savcısı, geçtiğimiz karar duruşmasındaki mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanık Ş.P.'nin suçu haksız tahrik altında işlediğini ifade edip ağırlaştırılmış müebbetten indirim yapılarak 20 yıl ile cezalandırılmasını, 18 yaşından küçük olan B.P.'nin de suçu haksız tahrik altında işlediğini ifade ederek 10 yıl hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Gülseren S.'nin babası Kasım S., kardeşi Mehmet S. ve avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Aynı cezalar verildi

Mahkeme heyeti, sanıklardan Şeyda P.'nin annesini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırıldığını, sanığın bu suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatine varıldığında 24 yıl hapis cezasına düşürüldüğünü, sanığın duruşmadaki iyi hali, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri hafifletici kabul edilerek yine indirim uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi.

Sanık Beyza P.'ye ise annesini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırıldığını, sanığın bu suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatine varıldığında 24 yıl hapis cezasına düşürüldüğünü, sanığın olay tarihinde yaşının 18'den küçük olmasından dolayı ilgili yasa gereği cezası 12 yıla, ardından sanığın duruşmadaki iyi hali, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri hafifletici kabul edilerek yine indirim uygulanarak 10 yıl hapis cezası vererek davayı bitirdi.



