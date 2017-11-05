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    O kitapçığın perde arkası

    ANKARA
    05.11.2017 - 20:26 | Son Güncelleme:

    10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 19 Şubat 2001 kanipyi MGK toplantısında anayasa kitapçığının fırlatılması nedeniyle yaşandığı belirtilen krizin perde arkasını ilk kez anlattı.

    Sözcü Gazetesi’nden Emin Özgönül, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın kendisine anlattığı olayı dün yazdı.

    Habere göre geçen hafta Ankara’da ‘Tiyatro Ödülü’ törenine katılan Sezer, kuliste Sağlar’la sohbet etti. Sağlar, Sezer’e anılarını yazmasını önerdi. Sezer ise 2001 krizinin nedeni olarak gösterilen “Anayasa kitapçığı fırlatma” gibi olaylar yaşadığını, ancak anı kitabı yazmayı düşünmediğini belirterek şunları söyledi:

    “O olayda da herkes bizim aramızdaki gerginliğin ve ekonomik krizin başlangıcının, Anayasa kitapçığı olayından kaynaklandığını zanneder. Ancak gerginlik, Fazilet Partisi’nin kapatılması davası nedeniyle başladı. Ecevit, 2 kez bana gelip, Fazilet’in kapatılmaması için arkadaşlarım olan Anayasa Mahkemesi üyelerine telkinde bulunmamı istedi. Hukukun üstünlüğüne inanan ve yıllarca AYM’de görev yapan bir kişiye söylediği bu sözlere kırıldım ve reddettim. Bir süre sonra yeniden aynı istekte bulundu. Yine reddettim ve gerginlik arttı. Bu durum sürerken Anayasa kitapçığı olayı yaşandı.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , ahmet necdet sezer , bülent ecevit
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