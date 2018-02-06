Ölümden döndüğü anların görüntülerini paylaştı

Thurman, Quentin Tarantino'nun yönettiği 2002 yılında çekilen Kill Bill filminin setinde senaryo gereği hızla araç kullanırken beklenmedik bir kaza geçirdi. Görüntülere göre bir palmiye ağacına çarpıp kafasından sert şekilde darbe alan Thurman, yerinden doğrulmaya çalışıp bunu başaramadı. Ardından da hareketsiz kaldı. Ünlü oyuncu set görevlilerinin yardımıyla aracın içinde sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye götürüldü. Beyin sarsıntısı geçiren, boynu incinen Thurman bir süre boyunlukla gezmek zorunda kaldı.
16 yıl sonra Tarantino'dan aldığı görüntüleri sosyal medya sayfasında paylaşan Thurman, olayı New York Times gazetesine verdiği kapsamlı röportajda anlattı. Thurman, o sahnede rol almaya kendisini yönetmen Tarantino'nun ikna ettiğini belirtti.
Başlangıçta ekipten birinin manuelden otomatik vitese dönüştürülmüş aracın çok da iyi çalışmayabileceğini söylemesi üzerine Thurman, arabayı kullanmak istememiş. Ancak o sahnede oynamaya onu ikna eden de yönetmen Tarantino olmuş.
Thurman, röportajda Tarantino'nun kendisini nasıl ikna ettiğini şöyle anlatıyor: : “Quentin karavanıma geldi ve her yönetmen gibi hayır cevabı almaktan hiç hoşlanmamıştı. Çok kızgındı çünkü onlara çok zaman kaybettirmiştim. Ama korkuyordum. Bana 'Sana söz veriyorum, araba gayet iyi, yol da dümdüz bir yol” dedi. Bana 'Saatte 40 mille git yoksa saçın doğru şekilde uçuşmaz ve yeniden çekmek zorunda kalırız' dedi. Ama içinde bulunduğum şey bir ölüm kutusuydu. Koltuk doğru şekilde yerine oturtulmamıştı. Kumlu bir yoldu ve kesinlikle dümdüz değildi.”
Thurman, kazadan sonra yaşadıklarını da şöyle anlattı: “Direksiyon karnımın hizasındaydı ve bacaklarım altımda sıkışmıştı. Acıyı hissettiğimde şöyle düşündüm: 'Aman Tanrım, bir daha asla yürüyemeyeceğim'. Hastaneden boynumda boyunluk, dizlerimde hasar, kafamda yumurta büyüklüğünde bir şişlik ve beyin sarsıntısıyla döndüm. Arabayı görmek istedim ve çok üzgündüm. Quentin ile çok büyük bir kavga ettik, ve onu beni öldürmeye çalışmakla suçladım. O da buna çok sinirlendi, çünkü, anlaşılır bir şekilde beni öldürmek istememişti”.
Kazadan iki hafta sonra, arabayı ve kaza görüntülerini görmeye çalıştıktan sonra Thurman, filmin yapımcı şirketi Miramax'a avukatı aracılığıyla bir mektup göndererek olayı anlattı ve dava açabileceğini söyledi. Miramax, eğer “gelecekte oluşabilecek herhangi bir sorundan sorumlu tutmamayı taahhüt ederse” görüntüleri göstereceklerini söyledi. Thurman ise kabul etmedi. Uma Thurman, Miramax'ın sahibi olan Harvey Weinstein'ın taciz skandalının ortaya çıkmasının ardından kendisinin de ünlü yapımcı tarafından rahatsız edildiğini söylemişti.
Uma Thurman, bu kazadan sonra bedeninde kalıcı hasarlar oluştuğunu da sözlerine ekledi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün