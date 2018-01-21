‘O kadar sevdalıyım ki, kızımın akülü Volkswagen’i var’

AYDINLI otomobil ustası İhsan Metinkale, Almanya’da Volkswagen Fabrikası’nda bir dönem işçi olarak çalışan babasından esinlenerek Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra işyeri açtı. İşyerinde, küçük yaşlarda başlayan ‘Vosvos’ sevdasını onlara tekrar can vererek sürdürmeye başladı. Rahmetli babasından bu mesleğin miras kaldığını anlatan Metinkale, şunları söyledi:

“1960’da Almanya’ya işçi olarak çalışan babam 25 yıl orada kaldı. Almanya’da otomobil fabrikasında çalışmış. O yıllarda her yıl yaz tatillerinde Volkswagen T2 minibüslerle gittik, geldik. Benim bu araçlara sevdam çok küçük yaşlarda oradan başladı. 1989 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptık. O yıldan bu yana da Aydın’da bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz.”

‘7 AY ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ’

“Bu araçları toplama aşamamız tamamen müşterilerimizin bütçesiyle ilgili. Bazen 10 bin TL civarında toplama yapıyoruz. Ama araç restorasyonunda yaklaşık 50-60 bin TL arasında maliyet oluyor. Araçların restorasyonu, kaporta, elektrik, motor ve döşemenin hepsi sıfırdan orijinal olarak ve sadık kalınarak yapılıyor. Genellikle piyasada 1960 ve 1970 model araçlar çoğunlukta bulunuyor. Şu anda restorasyonunu yaptığım 1966 model araç var. Bu araca yaklaşık 70 bin TL civarında masraf gidecek. Bir aracın çalışır duruma gelmesi yaklaşık 7 ay sürüyor.”

‘VOSVOS SEVDALILARI ÇOK’

Vosvos sevdalıları çok fazla. Aydın’da da 35 kadar ‘Vosvos’ sevdalısı var. Ben de bu işi yapan 10 ustadan biriyim. Yedek parça konusunda sorun yaşamıyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir’de olmak üzere 3 büyük firmadan istediğimiz parçaları temin edebiliyoruz. Bu bir sevda işi, Bu sevdada yer alan arkadaşlarımızla birlikte bazı etkinlikler düzenliyoruz. ‘Ayvosbüs Kulüp’ ile kan bağışı ve kitap bağışı gibi birçok etkinlik de yapıyoruz. O kadar sevdalıyız ki, şu anda küçük kızım Hilal Metinkale’nin bile akülü Volkwagen’i var, onunla oynuyor.”