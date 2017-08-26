O isimler değişecek

Avustralya ve Ayvalık’ta isim değişiklikleri var. Oradan da moda ile ilgili son gelişmeleri almak üzere atlet konusuna bağlanacağız.

1) Kılıçdaroğlu’nun ‘atletli fotoğrafı’ gündemde kendine saygın bir yer buldu. Başbakan Binali Yıldırım’ın konuyla ilgili yorumu neydi? a-Ben de giyiyorum, teri alır b-Atlet işinde de atletik olduğunu gördük c-Kendisine artık Atletiko Kılıçdaroğlu diyeceğim d-Milli atletlerimizin başarılarıyla daha çok ilgileniyorum e-Hava o ara gerçekten sıcaktı 2) Game of Thrones yüzünden Avustralya’da sokak ve caddelerde kullanılması yasaklanan isim nedir ve neden? a-Frey. Çünkü hain soyadı b-White. Çünkü Ak Gezenler’i çağrıştırıyor c-Dragon. Çünkü isme yoğun talep var herkes caddesinin adı değişsin istiyor d-Lannister. Çünkü ensest var ailede e-Bolton. Çocuklara kötü çağrışım yapıyor korkutuyor 3)Sedat Peker’e göre LGBT’yi kim kurmuş? a-Fetullah Gülen b-İsrail c-Almanlar d-İlluminati e-Şamanlar 4) Bursa’da Türkiye’nin ilk ne okulu açıldı? a-Jonglör b-Taksici c-Poker d-Astronot e-Sosyal medya uzmanı 5) Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu açıkladı. Ayvalık’taki Şeytan Sofrası’nın adı değişiyor. Neden? a-Demokrasi Sofrası daha iyi bir isim b-Şeytanda sıkıntı var c-Sofrada sıkıntı var yemekli mekân izlenimi veriyor d-Karamsar bir tınısı var e- İnsanı yakalayan vurucu bir isim değil Cevaplar: 1-B 2-D, 3-A, 4-D, 5-B