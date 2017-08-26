O isimler değişecek

1) Kılıçdaroğlu’nun ‘atletli fotoğrafı’ gündemde kendine saygın bir yer buldu. Başbakan Binali Yıldırım’ın konuyla ilgili yorumu neydi?
a-Ben de giyiyorum, teri alır
b-Atlet işinde de atletik olduğunu gördük
c-Kendisine artık Atletiko Kılıçdaroğlu diyeceğim
d-Milli atletlerimizin başarılarıyla daha çok ilgileniyorum
e-Hava o ara gerçekten sıcaktı
2) Game of Thrones yüzünden Avustralya’da sokak ve caddelerde kullanılması yasaklanan isim nedir ve neden?
a-Frey. Çünkü hain soyadı
b-White. Çünkü Ak Gezenler’i çağrıştırıyor
c-Dragon. Çünkü isme yoğun talep var herkes caddesinin adı değişsin istiyor
d-Lannister. Çünkü ensest var ailede
e-Bolton. Çocuklara kötü çağrışım yapıyor korkutuyor
3)Sedat Peker’e göre LGBT’yi kim kurmuş?
a-Fetullah Gülen
b-İsrail
c-Almanlar
d-İlluminati
e-Şamanlar
4) Bursa’da Türkiye’nin ilk ne okulu açıldı?
a-Jonglör
b-Taksici
c-Poker
d-Astronot
e-Sosyal medya uzmanı
5) Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu açıkladı. Ayvalık’taki Şeytan Sofrası’nın adı değişiyor. Neden?
a-Demokrasi Sofrası daha iyi bir isim
b-Şeytanda sıkıntı var
c-Sofrada sıkıntı var yemekli mekân izlenimi veriyor
d-Karamsar bir tınısı var
e- İnsanı yakalayan vurucu bir isim değil
Cevaplar: 1-B 2-D, 3-A, 4-D, 5-B