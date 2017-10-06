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    Hürriyet >Gündem>O ilde belediye başkanı belli oldu

    O ilde belediye başkanı belli oldu

    AA
    06.10.2017 - 19:32 | Son Güncelleme:

    Mehmet Keleş'in istifasıyla boşalan Düzce Belediye Başkanlığı için yapılan seçimlerde başkan seçilen AK Parti'li Dursun Ay, görevi devraldı.

    Düzce Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen törende Ay, Belediye Meclisi Başkan Vekili Salih Keskinli'den belediye mührünü teslim aldı.

    Törende konuşan Ay, Mehmet Keleş'in istifası sonrası meclis üyeleri ile çalışma yaptıklarını ve kendisinin aday olduğunu belirterek, "Arkadaşlar kendi aralarında değerlendirme yaptı, partimiz ve genel merkezimiz değerlendirdi, sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirdi ve yapılan seçim ile Belediye Başkanlığı makamına seçildim. Herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sizleri mahcup etmeyeceğim." diye konuştu.

    "YERELİ ÖNEMSİYORUZ"

    Törene katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise Düzce Belediye Başkanı seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.
    Hizmetlerinden dolayı eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e teşekkür eden Kaya, şöyle konuştu:

    "Türkiye'de, AK Parti, sayın Cumhurbaşkanımızın 2-3 ay önceki bir çağrısıyla gerek parti teşkilatları, gerek belediyeler gerekse hükümete koyduğu 180 günlük eylem planı ile ilgili çalışma ve hedeflerinden sonra bir değerlendirme yapılmaya başlandı. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı arkadaşlarımızla şehrin, kurumun ve partimizin hukukunu korumak noktasında değerlendirmeler yaptık. Bu değerlendirmeler sonucunda bir kısım arkadaşlarımız görevlerinden çekildiler. Bu arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz."

    YETERLİ DEĞİL

    AK Parti'nin yerel yönetimler ile doğan bir parti olduğunu vurgulayan Kaya, yereli önemsediklerini ifade etti.  Belediye başkanlarından iyi hizmet yapmalarını rica ettiklerini dile getiren Keleş, "Ama bu yeterli değildir, gönüllere dokunmaları gerekir. Dolayısıyla gönüllere de dokunmalarını arzu ediyoruz." dedi.

    Özellikle 2019 yılının Mart ayında yapılacak belediye seçimlerinde beklentinin yüzde 50+1 oyu almak olduğunu vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:
    "Bu hedefle inşallah 2019 Kasım'ındaki Cumhurbaşkanlığı ve parlemento seçimine gitmek istiyoruz. Dolayısıyla meclis üyelerimiz ve Belediye Başkanlarımızın iyi çalışmalarını, iyi hizmet etmelerini istioyuruz. Bu yeterli değil, beklentimiz bir olmaları, hep beraber olmalarıdır." 

    Etiketler: ak parti , düzce , görev değişimi
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