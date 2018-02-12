O ilçelerde gecikmeli ders başı

Hatay'da güvenlik nedeniyle yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde öğrenciler ders başı yaptı. Afrin’den atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Fatma Avlar'ın okulunda ise hüzün hakimdi. 11-D sınıfındaki arkadaşları, Avlar’ın sırasına fotoğrafı ile karanfiller bıraktı. İlk ders saatinde birçok öğrenci ve öğretmenin göz yaşlarını tutamadığı gözlenirken, bazı arkadaşlarının da Fatma'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle okula geldiği görüldü. Avlar'ın sınıf arkadaşlarından Elanur Sürücü, yaptığı açıklamada, Fatma'nın çok iyi kalpli biri olduğunu ve hayalindeki öğretmenliği gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi. Arkadaşını şimdiden çok özlediğini anlatan Sürücü, "Roketli saldırılar sırasında herkese dua edin derdi. Onu asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. Okul Müdürü İsa Benli de büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, Fatma'nın dersleriyle, başarısıyla tüm arkadaşlarına örnek bir öğrenci olduğunu belirtti. Acılarının tarifinin olmadığını aktaran Benli, en büyük isteklerinin Fatma'nın unutulmaması olduğunu söyledi.