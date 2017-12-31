O iddialara Katar ve Suudi Arabistan’dan yalanlama

Katar’ın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Özellikle 5 Haziran 2017 gecesi darbe girişimine karşı koruma sağlanması ile Katar Emiri’nin sarayını korumak üzere Türk Özel Kuvvetleri veya Türk askerlerinin görevlendirilmesi hususunda Katar tarafının, ‘Türk tarafından talepleri’ gibi iddialar asılsız ve gerçek dışıdır” denildi.

RİYAD’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Büyükelçilik, Suudi Arabistan’ın geçen haziran ayı içerisinde ilişiğini kestiğini ilan ettiği bir ülkeye karşı darbe girişiminde bulunduğunu öne süren söz konusu basın materyalinde yer alan mesnetsiz iddiaları şiddetle reddetmektedir” denildi.