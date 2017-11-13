Ünlü ismin yüzü yandı mı? O iddialara açıklama geldi

Bu iddialara yapım şirketinden açıklama geldi. Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten yapım şirketi, 'Dizi setinde herhangi bir kaza olmadığı ve Duygu Sarışın'ın durumunun iyi olduğu' açıkladı.

İŞTE YAPIM ŞİRKETİNİN AÇIKLAMASI

'Ufak Tefek Cinayetler' dizi setinde Duygu Sarşın’ın kaza geçirdiğine ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Setimizde her hangi gibi bir oyuncumuz ya da çalışanımız kaza geçirmemiştir. Ancak başrol oyuncularımızdan Tülin Özen geçtiğimiz hafta evinde ufak bir kaza atlatmış ve setine ara verilmiştir.'

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