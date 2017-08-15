O heykel yıkıldı

Amerikan İç Savaşı’nda köleliğin devamından yana Konfederasyon Ordusu’nun komutanı General Robert Edward Lee’nin heykelinin kaldırılması planına karşı Virginia’da gösteri yapan ırkçılarla, onlara tepki gösteren ırkçılık karşıtı grupların arasındaki kavga ve ardından bir ırkçı eylemcinin aracıyla solcu aktivistleri ezmesi ülkedeki tansiyonu yükseltti. 32 yaşındaki bir kadının öldüğü olayın ardından Amerikan İç Savaşı’ndaki Kuzey-Güney gerilimi adeta yeniden hortladı.

Yükselen tansiyon son olarak kendini Kuzey Karolina’ya bağlı Durham bölgesinde kendini gösterdi. Kölelik yanlısı ordunun saflarında savaşan askerler adına dikilmiş olan bir heykel, onlarca protestocu tarafından bir halat bağlanarak devrildi. Aktivistler daha sonra heykeli tekmeledi. Eylemcilerden Isaiah Wallace, “Bunun ülkeye şok dalgaları göndereceğini düşünüyorum ve umarım diğer ırkçı semboller de devrilir” dedi.

Devrilen heykelin taşında “Gri giyen çocukların anısına” ifadeleri yer alıyor. Amerikan İç Savaşı’nda Birlik askerlerine karşı savaşan kölelik yanlısı Konfederasyon Ordusu’nun askerlerinin üniformalı gri renkteydi.