O hedef tamam

TÜRKİYE’nin, bu yıl revize edilen ve 156.5 milyar dolara çıkarılan ihracat hedefinin tutturulması için yılın bitimine 1 hafta kala umutlar yüksek.



1 Ocak-25 Aralık 2017 döneminde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Gümrük Bakanlığı verilerine göre 153 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Hedefe 3.5 milyar dolar kaldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi aralıkta 14 milyar dolar seviyesinde ihracat verisi beklediklerini söylemişti.



İhracat hedefi yılın başında 153.3 milyar dolar belirlenmişti. Bu ekimde Orta Vadeli Program’da yenilendi ve 156.5 milyar dolara çıkarıldı.



İhracat rakamları TİM, Gümrük Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. TİM verileri külçe altın hariç ihracatçı birliklerinin açıkladığı rakamları içerirken, Gümrük Bakanlığı ve TÜİK verileri altın ihracatını da gösteriyor. 156.5 milyar dolarlık hedef de altının dahil olduğu rakamlar.



Yani, TİM verileri Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar, Yaş Meyve ve Sebze, Meyve Sebze Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Fındık ve Mamulleri, Zeytin ve Zeytinyağı, Tütün, Süs Bitkileri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil, Deri, Halı, Kimya, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Otomotiv, Gemi ve Yat, Elektrik Elektronik ve Hizmet, Makine ve Aksamları, Demir, Çelik, Çimento, Mücevher, Savunma ve Havacılık, İklimlendirme, Diğer Sanayi, Madencilik ihracatını kapsıyor. TÜİK ve Gümrük Bakanlığı verilerinde ek olarak külçe altın bulunuyor.



11. AYDA YILI AŞTILAR

Şimdi, TİM’e göre bu yılın 1 Ocak -25 Aralık döneminde 143 milyar 305 milyon 681 bin dolarlık ihracat yapıldı. Aralık ayının ilk 25 gününde ise 9 milyar 729 milyon 689 bin dolarlık ihracat var. Günlük hafta içi 500 milyon dolar, haftanın son işlem gününde ise 1 milyar dolara kadar çıkan ihracat yapılıyor. İhracat rakamları için yılın son 4 günü kaldı.



Gümrük Bakanlığı ise 1 Ocak -30 Kasım arasında ihracatın 143 milyar 266 milyon dolar olduğunu açıkladı. TİM ile arasındaki fark kasım ayındaki altın ihracatından. Bu rakama TİM’in 25 günlük verisini eklersek 153 milyar dolara ulaşıyoruz. Yani ilk hedeflenen hedef aşıldı. Sıra 156.5 milyar doları yakalamakta.



İhracat birlikleri hedefin tutacağından emin. Öyle ki çoğu sektör yılın 11 ayında rekora ulaşmayı başardı. En öne çıkan ise otomotiv. Sektör kasımda geçen yıla göre yüzde 21 artışla 26 milyar dolarlık ihracata ulaşmış ve tüm zamanların rekorunu kırmıştı.



Avrupa Birliği’ndeki toparlanma tüm sektörlerin önünü açtı. Yılın 11 ayında geçen yılın rakamını geride bırakan diğer bir sektör ise kimya. Kimya 11 ayda 14.6 milyar dolarlık ihracat ile geçen yılın tamamındaki 13.9 milyar doları aşmayı başardı.



2018'DE 169 MİLYAR DOLAR

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2018 yılında ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracaklarına inandıklarını dile getirdi.



Büyükekşi, AA muhabirine 2017 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yılın ilk 11 ayının 8’inde ihracatta çift haneli artışlar elde ettiklerini kaydederek “Aralık ayında da ihracatımızın yüzde 10’un üzerinde artarak 14 milyar doları aşacağını bekliyoruz. Yani yıl genelinde toplam 157.3 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaşarak 156.5 milyar dolarlık hedefi de geride bırakacağımıza eminiz” diye konuştu.







