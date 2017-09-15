O hastalık sahneyi bıraktırdı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, ünlü şarkıcının hayatını anlatan "Gaga: Five Foot Two" adlı belgeselin, geçen hafta Toronto Film Festivali'ndeki öngösterimiyle tüm dünya Lady Gaga'nın o ana kadar sır gibi saklanan kronik ağrılarından haberdar olmuştu. Filmin ABD'de online film ve dizi platformu Netflix üzerinden vizyona girmesinin ardından 31 yaşındaki şarkıcı, "Belgeselde fibromiyalji (kronik ağrı sendromu) hastalığıyla savaşıyorum. Farkındalığı artırmaya ve bu hastalığa sahip insanları birleştirmeye yardım etmek isterim" ifadelerini sosyal medya platformu Twitter'da paylaştı. Lady Gaga'nın paylaşımı üzerine kronik ağrı sendromu yaşayan birçok kişi kendi hastalık hikâyelerini paylaştı.

'ZOR AMA ÖZGÜR KILIYOR'

Grammy ödüllü Lady Gaga, hayat hikâyesinin anlatan belgeselin öngösteriminin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında da kronik ağrılarından bahsetmişti. Gözyaşlarına hâkim olamayan ünlü sanatçı hastalığının belgeselde yer almasını "Zor ama aynı zamanda özgür kılıyor" ifadeleriyle yorumlamıştı. "Çok güçlü bir parçam acının mikrofon olduğuna inanıyor. Acımı buna dönüştürmemiş olsaydım bana hiçbir yararı olmazdı. Umarım kronik ağrı ile savaşan insanlar bunu izler ve yalnız olmadıklarını görürler" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, turnesinin bitmesinin ardından dinlenmek için müziğe ara vereceğini sözlerine eklemişti.

KRONİK AĞRI SENDROMU NEDİR?

Tıp dünyası tarafından "çağın hastalığı" olarak adlandırılan fibromiyalji (kronik ağrı sendromu), kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik ve uyku düzensizlikleri semptomlarına yol açar. Hafıza ve konsantrasyon sorunlarına da neden olan hastalık, hastanın yaşam kalitesinin yanı sıra iş kalitesini de düşürür. ABD'de kaydedilen verilere göre, hastalık iş gücü kaybına yol açtığı için, maliyeti en yüksek hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalık özellikle kadınlarda ve gençlerde görülüyor. Hastalığın semptomları genellikle stresli fiziksel ve duygusal olaylardan sonra ortaya çıkıyor. Kronik ağrılar yaşayan hastalar, tükenmişlik sendromuna da yakalanabiliyor. Uzmanlar tarafından nedeni henüz belirlenemeyen hastalığın, kesin bir tedavisi de bulunmuyor.

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