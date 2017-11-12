O hakim açığa alındı, ilk duruşma 28 Kasım’da

Kayseri’de 18 Ağustos’ta Ukrayna uyruklu Anna Ç., 2 çocuğunun babası 13 yıllık eşi Erkan Ç.’den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Kayseri 5. Aile Mahkemesi’nde kabul edilen davada Anna Ç., çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini ve tedbir nafakası bağlanmasını, aynı zamanda eşinin de evden uzaklaştırılmasını istedi.

Etiyopya’da topoğraf olarak çalışan Erkan Ç., eşinin kendine açtığı boşanma davasını e-devlet üzerinden öğrenerek Türkiye’ye geldi. Boşanma davasında geçici Aile Mahkemesi hakimi V.Ö., dava açan ev kadını Anna Ç.’nin taleplerini kabul ederek, Erkan Ç.’nin tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Ayrıca genellikle yurt dışındaki inşaatlarda çalışan Erkan Ç.nin 6 ay evden uzaklaştırılmasına da karar verdi.

Uzaklaştırma kararının ardından bir süre sonra, iddiaya göre Anna Ç. ile hakim V.Ö. telefondan konuşmaya başladı. Sonrasında da ikili arasında mesajlaşma ve whatsapp üzerinden yazışma ve fotoğraflaşma başladı.

Geçen 21 Eylül günü, Anna Ç. ile V.Ö., kadının merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt mahallesindeki evinin yakınındaki Fuar Parkı’nda buluştu. Buradaki bankta bir süre oturan ikili, iddiaya göre yakınlaştı. Bu sırada çocuklarını görmek için eve giden Erkan Ç., boşanmak üzere olduğu eşi Anna Ç.’yi boşanma davasının hakimi V.Ö. ile sarmaş dolaş gördü. Çılgına dönen Erkan Ç. ile hakim V.Ö. arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga sonunda Erkan Ç., hakim V.Ö.’yü sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan hakim, hastanede tedavi altına alınırken, olayın hastane polisinin duruma müdahil olması ile ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Erkan Ç., çıkarıldığı mahkemece ’öldürmeye teşebbüs etme ve yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaşanan olayı Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, H?kimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) taşıdı. HSK 1. Dairesi, son kararnamesiyle hakim V.Ö.nün Kayseri'den Diyarbakır'a gönderilmesine karar verdi. HSK 2. Dairesi, müfettiş eliyle olayın soruşturulmasını da kararlaştırdı. Müfettişin raporunu sunmasının ardından HSK 2. Dairesi, Mehmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Daire, hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar hakim V.Ö.'nün görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Kararda, V.Ö.'nün ’kusurlu ve uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleki şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitiren davranışlarda bulunduğu’ belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili yapılan soruşturmada aile hakimi V.Ö.’nün saldırıya ilişkin verdiği ifadede yürüyüş yaparken, tanımadığı bir kişinin arkasından gelerek bıçakla saldırdığını belirttiği iddia edildi.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Kasım’da yapılacak.

Erkan Ç.’nin eşiyle 14 yıl önce Ukrayna’da çalıştığı dönemde tanıştığı ve Türkiye’ye geldiklerinde evlendikleri ortaya çıktı.