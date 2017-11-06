O hainin dağdaki fotoğrafları ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Kasım'da Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda çocuklarını "kalkan" olarak kullanarak, güvenlik güçlerine el bombası atan "Mordem Andok" kod adlı terörist Murat Çelik'in dağda eğitim aldığı belirlendi.

Çelik'in terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS biriminde faaliyet gösterdiği, Lice kırsalında 6 ay silahlı eğitim aldıktan sonra kente döndüğü tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada teröristin dağda silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. YPS içinde faaliyet gösteren terörist Murat Çelik'in, Diyarbakır'da kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı değerlendiriliyor.

Evde 2 silah ve 8 el bombası ele geçirildi

Operasyonun düzenlendiği evde yapılan aramada PKK'lı teröriste ait 2 silah ile 8 el bombası ele geçirildi. Silahların daha önce herhangi bir terör saldırısında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

El bombasını eşi ve çocuklarının tahliyesi sırasında atmış

Teröristin, güvenlik güçlerine el bombasını "kalkan" olarak kullandığı eşi ve çocuklarının evden tahliyesi sırasında attığı öğrenildi. Saldırıda polis memuru Ahmet Alp Taşdemir şehit olurken 9 polis yaralanmıştı. Eşi ve çocuklarının hayatını tehlikeye atarak saldırıyı gerçekleştiren terörist Çelik, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.





