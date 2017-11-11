O güzergaha yeni tramvay hattı! Trafik çözülecek, süre 35 dakikaya inecek!

Eminönü-Eyüp-Alibeyköy Tramvay hattı inşaatında incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Uysal, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Uysal, İBB'deki bayrak değişiminden sonra artık araziye indiğini, her hafta bir belediyeyi ziyaret edip ilçedeki sorunları belediye başkanlarıyla görüştüğünü anlatarak, ilk ziyaretini Üsküdar'a, ikincisini ise Eyüpsultan Belediyesi'ne yaptığını söyledi.

Eminönü'nden başlayıp Alibeyköy'de son bulacak Eminönü-Eyüp-Alibeyköy Tramvay hattının devam eden işlerden biri olduğunu ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

"Eminönü'nden Alibeyköy'e kadar olacak tramvay hattının açılması ulaşım sorunun çözümüne çok büyük katkı sağlayacak. Onda hem fikiriz. Onun için hızlı bir şekilde bitirmenin hesabını yaptık. Onu tamamlayacağız. Ama bu arada Sadece İstanbul ve Türkiye'den değil, bütün İslam dünyasından Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete gelenler var. Tramvay bu gelen insanların ulaşımını da rahatlatacak. İnşaat faaliyetleri güzel bir şekilde devam ediyor. Bir aksama olmazsa 2018 yıl sonu itibarıyla bitirmeyi planlıyoruz."

Eyüp Sultan Camisi ve çevresi ile bu civardaki tarihi yerleri görmeye gelen turistlerin rahatlığı için yapılacak çalışmalara da değinen Uysal, şunları söyledi:

"Eyüp Sultan Camisi ve çevresi İstanbul'un fethinden beri önemli ve tarihi bir merkezimiz. Burada, aslına uygun, tarihi dokusunu bozmadan neler yapabileceğimizi konuştuk. İnanıyorum ki kısa bir süre içerisinde burada meydan düzenlemelerine başlamış olacağız. Birkaç sene içerisinde de Eyüp Sultan dediğimiz zaman, buralar Türkiye ve İstanbul adına bir çekim ve cazibe merkezi olacak."

Alibeyköy'deki trafik sorununu da çözmek için uğraşacaklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Alibeyköy merkez trafiğine girmeden, İGDAŞ'ın hemen karşısında oradan Silahtarağa'dan Vardar Caddesi'ne bir tünelle geçmeyi planlıyoruz. Bu tünelle oradaki trafiği rahatlatmış olacağız. Herhalde bir ay içerisinde başlayıp 800 metrelik tüneli, 6-7 ay içerisinde bitirmiş olacağız. Yani 2018’in ikinci yarısında tüneli bitirmiş ve hizmete açmış oluruz. Bu yapılacak işler Eyüp için hayırlı olsun."

Açıklamanın ardından Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, tramvay yolunun geçeceği noktada fotoğraf çektirdi.

Eminönü'nden başlayıp Alibeyköy'de son bulacak tramvay hattı, 14 istasyondan oluşacak. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli, raylı sistem, deniz ve karayolu ile entegrasyonu sağlanacak hattaki ulaşım süresi 35 dakikada gerçekleşecek.