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    O güvenlikçiye ‘yaşam tarzına müdahale’den soruşturma

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    31 Temmuz 2017 - 21:08Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 21:09

    İstanbul Maçka Demokrasi Parkı’nda kıyafeti nedeniyle güvenlik görevlisinin müdahalesine uğrayan Çağla Köse, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında ‘yaşam tarzına müdahale’ suçundan soruşturma başlatılan güvenlik görevlisi, bağlı olduğu şirketçe de açığa alındı.

    Parkta ‘transparan kıyafet giydiği’ iddiasıyla güvenlik görevlisi Savaş İ.’nin “Burada böyle duramazsınız” dediği 24 yaşındaki moda tasarımcısı Çağla Köse dün suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaydı. Olay gecesi yanında bulunan arkadaşı Burcu Şentürk ile birlikte açıklama yapan Köse “Ülkemizdeki bütün kadınlar için geldik. Umarım bu olay son olur, hiçbir kadın artık böyle bir olay yaşamaz. O gün güvenlikçi bana ‘Burada böyle gezemezsin, buna izin vermem’ dedi. Ben de ‘Buna sen karışamazsın’ dedim. İlerleyen saatlerde polisleri çağırdı. Polislere benim hakkımda iftira atmış. Göğüslerimi açıp insanları rahatsız ettiğimi söylemiş. O gün parkta bize şahit olan insanlar vardı. Şahitlerimiz olmasaydı, karakolda kendimizi savunamayacak duruma düşebilirdik. Çevredeki insanlar polislere böyle bir durum olmadığını kanıtladılar” dedi. Köse ve avukatı daha sonra savcılığa giderek Savaş İ. hakkında şikâyetçi oldu.

    ŞİRKET: GÖREVİMİZ BELLİ

    Şikayetin ardından güvenlik görevlisi Savaş İ. hakkında ‘Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale’ suçundan soruşturma başlatıldı.
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı parkın güvenliğini sağlayan Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Oğuz ise yaptığı açıklamada “Savaş İ. hakkında soruşturma başlattık. İfadesine başvurduk. Bize olayı ‘kucağında bebeği olan bir kadın geldi. Kızların uygunsuz hareketler yaptığını söyledi. Ben de gidip uyardım’ diye anlattı. Basında yer alan iddialarla birbirini tutmadı. Biz de soruşturmanın selameti açısından açığa aldık. Bu olay bizi de rahatsız etti. Bizim görev alanlarımız bellidir” dedi.

    Etiketler: maçka , park , gazetehaberleri
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