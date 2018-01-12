O görüşmenin fotoğraflarını Twitter’dan paylaştı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 5 Ocak’taki Fransa ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Elysee Sarayı’nda, Fransız First Lady Brigitte Macron ile bir araya gelmişti. Emine Erdoğan’ın Twitter’daki hesabından fotoğraflarını paylaştığı görüşmede, mülteciler ve eğitim konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Okuma yazma oranının düşük olduğu kırılgan gruplar için eğitime desteğin şart olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türkiye’de son hayata geçirilen ‘Haydi Kızlar Okula’, ‘Ana-kız Okuldayız’ gibi eğitim seferberliklerini hatırlattı. Erdoğan, ilerleyen süreçte yapılması planlanan özel eğitim projelerini de anlattı.





TÜRKİYE’YE DAVET ETTİ

Mültecilerin yaşadıkları topluma uyumu konusunda dil öğretiminin önemine işaret eden Erdoğan ve Macron, kendi toplumlarındaki örnekler hakkında konuştu. Görüşmede yaşlanmakta olan nüfus konusu da gündeme geldi.

Emine Erdoğan, sosyal devlet anlayışının önemine inanan Türkiye Cumhuriyeti’nin politikalarını anlattı, yaşlılara hizmet veren huzurevlerine ilişkin belediyecilik örneklerini verdi.

Samimi bir dostluk ortamında gerçekleşen görüşmede ayrıca Rohingyalılar konusu da gündeme geldi. Macron, Emine Erdoğan’a Myanmar’a yaptığı ziyaret nedeniyle takdirlerini sundu.

Emine Erdoğan, Fransa’nın ‘First Lady’si Brigitte Macron’u Türkiye’ye davet etti.