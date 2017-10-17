O görev neden çok istiyor?

BU durumda aşırı sağın nazi geçmişli lideri Strache’nin adı, İçişleri Bakanlığı’na, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimini kıl payı kaybeden aşırı sağcı aday Norbert Hofer’in adı da Dışişleri Bakanlığı’na geçiyor. Strache, hükümete girmeyi ve başbakan yardımcısı olmayı çok istiyor.

Avusturya’da başbakan yardımcısının başbakan kadar yetkileri bulunuyor. Hem Dış hem İçişleri Bakanlığı’nı aşırı sağcıların alması, bakanlıklara aşırı milliyetçilerin dolması tehlikesini birlikte getirecek.

ÖVP’nin 31 yaşındaki genç lideri Sebastian Kurz, seçimlerde sağ popülist söylemlerle aşırı sağın önünü kesti ama onları koalisyona alarak gelecekte aşırı sağın önünü tam açabilir.