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    O terörist öldürüldü!

    Hürriyet Haber
    08.10.2017 - 15:56 | Son Güncelleme:

     Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Gözebaşı Köyü kırsalında 26 Eylül günü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 5 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin 13 Mayıs 2016 tarihinde Çukurca'da Kobra helikoptere füzeyle ateş ettiği iddia edilen Torhildan Derwiş kod adlı Müjdat Taşdemir olduğu öğrenildi.

     Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi Gözebaşı Köyü kırsalında 26 Eylül günü Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın şehit edilmesi olayına katıldıktan sonra güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen PKK’lı teröristlerden 3’ünün üst düzey elebaşı olduğu belirlendi. Bu teröristlerden birisinin, Hakkari’de kobra helikopterine füzeli saldırıda bulunan ’Torhildan Derviş’ kod adlı Müjdat Taşdemir, diğerinin terör örgütünün sözde ’Özgür Kadın Birlikleri’ ismini verdiği ’YJA Star’ elebaşı isimlerden ’Gülnaz Ege’ kod adlı Nuran Er ve diğerinin İçişleri Bakanlığı’nın ’Gri renkli arananlar listesi’nde yer alan ve sözde özel güç sorumlusu Sariye Amed kod adlı Sevim Solmuş olduğu açıklandı.

    O TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    13 Mayıs 2016'da Kobra helikopterin düşmesi sonucunda da Kara Pilot Üsteğmen Burak Bikebahşi ve 36 yaşındaki Kara Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahan şehit olmuştu. TSK'dan yapılan ilk açıklamada helikopterin düşüş nedeni teknik arıza olarak açıklanmış, araştırmanın ardından füzeyle düşürülmüş olabileceği duyurulmuştu. Terör örgütü ise helikopterin düşüren teröristin füzeyi fırlattığı görüntüleri yayınlayarak saldırıyı üstlenmişti. Görüntülerde Rus yapımı SAM Strela SA-2 füzesiyle kobra tipi helikopterin düşürülme anı yer alıyordu. 

    Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında o füzeyi kullanan Torhildan Derviş kod adlı terörist Müjdat Taşdemir de yer aldı. 

     

    Etiketler: PKK , terörist , operasyon
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