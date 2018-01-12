O firmaya bakanlıktan rekor ceza!

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde vatandaş kötü koku şikayetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyeyi aradı. Organize sanayi bölgesinden dökülen atıklarla Sakarya Nehri kirlenirken, yapılan inceleme sonucu kokuya neden olan firma tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Twitter hesabından söz konusu firmaya 145 bin 890 lira ceza kesildiğini açıkladı. "Sularımızı kimsenin kirletmeye hakkı yoktur" yazdı.

BALIK ÖLÜMLERİNE 24 BİN LİRA

Zonguldak'ta Reis Enerji'ye ait Çayaltı Hidroelektrik Santralı nedeniyle yüzlerce kilo balığın ölümü basına yansımış, özellikle sosyal medyada büyük tepki almıştı. Bu tepkileri kendisi de paylaşan Çevre Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, akşam saatlerinde balık ölümlerine neden olan Çayaltı Hes’e de 24 bin 307 lira para cezası kesildiğini duyurdu.

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