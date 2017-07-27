Terminatör efsanesi geri dönüyor!

Arnold Schwarzenegger'in boşrolde oynadığı Terminator serisi için son yıllarda çekilen hiçbir film eski tadı vermedi. Neredeyse tamamı büyük eleştirilere maruz kaldı. Ancak bu durum çok kısa zaman sonra değişebilir. Çünkü film hakkında ünlü yapımcı James Cameron'dan yeni bir seri müjdesi geldi.

Seri baştan mı yazılacak yoksa eski filmlerin üzerine mi bina edileceği henüz açıklanmadı. Zira Cameron verdiği röportajda filmin haklarını elinde bulunduran David Ellison ile görüşmelerinin sürdüğünü ve bu görüşmeler netliğe kavuşmadan herhangi bir detayı paylaşamayacağını dile getirdi.

Usta yapımcıya göre Terminatör serisinin önemi günümüzde yaşanan yapay zeka gelişmeleri ile birlikte çok daha artmış durumda. Seride anlatılan hikayenin artık günümüzde gerçek olmaya oldukça yaklaştığını belirten Cameron, bu yüzden yeni Terminator filmleriyle izleyici karşısına çıkmanın mantıklı olacağını söyledi.