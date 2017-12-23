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    O er polise saldırıdan tutuklandı

    Coşkun MENEK/DHA
    23.12.2017 - 01:44 | Son Güncelleme:

    ERZİNCAN'da, orduevi nizamiyesinde yavru kediye yaptığı işkenceyle gündeme gelen er, cezası sona erip terhis olduktan sonra bir polis memuruna saldırıp bileğini kırınca tutuklandı.

    Erzincan’daki subay orduevinde yakaladığı yavru kediyi yumruklayıp yere fırlattıktan sonra tekmelerken görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken er Taner Hepşen, 12 gün hizmetten men ve oda hapsi cezasını tamamlayıp terhis oldu.

    18 Aralık’ta birliğinden ayrılarak Bahçesaray Caddesi’nde otomobille gezen Hepşen, camların koyu renkli olması ve şüphe uyandırması üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu.

    Araçtan indirildikten sonra polislere hakaret ve tehditler savuran Hepşen, tekme attığı polis memurunun bileğinin kırılmasına neden oldu.

    ‘Polise mukavemet’ten gözaltına alınıp, mahkemeye çıkarılan Hepşen, tutuklandı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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