O er polise saldırıdan tutuklandı

Erzincan’daki subay orduevinde yakaladığı yavru kediyi yumruklayıp yere fırlattıktan sonra tekmelerken görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken er Taner Hepşen, 12 gün hizmetten men ve oda hapsi cezasını tamamlayıp terhis oldu.

18 Aralık’ta birliğinden ayrılarak Bahçesaray Caddesi’nde otomobille gezen Hepşen, camların koyu renkli olması ve şüphe uyandırması üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu.

Araçtan indirildikten sonra polislere hakaret ve tehditler savuran Hepşen, tekme attığı polis memurunun bileğinin kırılmasına neden oldu.

‘Polise mukavemet’ten gözaltına alınıp, mahkemeye çıkarılan Hepşen, tutuklandı.