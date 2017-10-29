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    'O ellerin dert görmesin'

    DHA
    29.10.2017 - 17:09 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk fotoğrafının kirlendiğini gören bir kadının billboardu temizlemesi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

    Kent merkezindeki bir billboarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan afişteki Atatürk fotoğrafının kirlendiğini gören bir kadın, eline aldığı mendille fotoğrafı temizledi.

    Kadının bu davranışı bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de Twitter hesabından o görüntüleri paylaşarak, "O ellerin, o güzel yüreğin dert görmesin. Cumhuriyet bu duyarlılık ile ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler: ellerin dert görmesin
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