O da Trump'a savaş açtı

Porno dergisi Hustler’ın yayıncısı Larry Flynt, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alınmasına yönelik soruşturma başlatacak bir delil sunana 10 milyon dolar ödül vermeyi vaat etti. Washington Post’a verilen ilanda Flynt, Trump’ın başkanlığının ‘meşru olmadığını’ ifade ederken, Trump’ın seçilmesini ‘köhnemiş seçim sisteminini garipliklerine’ bağladı.

Trump’ın Charlottesville’deki olaylardan sonra ırkçı örgüt KKK’yı ve neo-nazileri savunduğunu, Kuzey Kore ve İran’la tansiyonu yükselterek bir nükleer savaş başlatabileceğini ifade eden Flynt, bu nedenle Trump’ın görevden alınması gerektiğini kaydetti. İlanda “Görevden almaya yönelik soruşturma karmaşık, kavgası bir durum olacak ama alternatifi olan 3 yıl daha istikrar bozucu işlevsizlik daha kötü” ifadeleri yer aldı.

Yayıncı Flynt, geçtiğimiz yıl da Trump’ın ‘yasadışı bir eylemde bulunduğuna ya da cinsel olarak aşağılayıcı bir davranış gösterdiğine’ dair ses ya da video kaydı sunanlara 1 milyon dolar para vermeyi vaat etmişti.