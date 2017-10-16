Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>O da Trump'a savaş açtı

    O da Trump'a savaş açtı

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 11:52 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’a porno dergisi Hustler’ın kurucusu ve yayıncısı Larry Flynt savaş açtı. Flynt, gazeteye verdiği ilanda Trump’ın görevden almasını sağlayacak bir delil getirenlere 10 milyon dolar ödeme sözü verdi.

    Porno dergisi Hustler’ın yayıncısı Larry Flynt, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alınmasına yönelik soruşturma başlatacak bir delil sunana 10 milyon dolar ödül vermeyi vaat etti. Washington Post’a verilen ilanda Flynt, Trump’ın başkanlığının ‘meşru olmadığını’ ifade ederken, Trump’ın seçilmesini ‘köhnemiş seçim sisteminini garipliklerine’ bağladı.

    O da Trumpa savaş açtı

    Trump’ın Charlottesville’deki olaylardan sonra ırkçı örgüt KKK’yı ve neo-nazileri savunduğunu, Kuzey Kore ve İran’la tansiyonu yükselterek bir nükleer savaş başlatabileceğini ifade eden Flynt, bu nedenle Trump’ın görevden alınması gerektiğini kaydetti. İlanda “Görevden almaya yönelik soruşturma karmaşık, kavgası bir durum olacak ama alternatifi olan 3 yıl daha istikrar bozucu işlevsizlik daha kötü” ifadeleri yer aldı.

    O da Trumpa savaş açtı

    Yayıncı Flynt, geçtiğimiz yıl da Trump’ın ‘yasadışı bir eylemde bulunduğuna ya da cinsel olarak aşağılayıcı bir davranış gösterdiğine’ dair ses ya da video kaydı sunanlara 1 milyon dolar para vermeyi vaat etmişti.

    O da Trumpa savaş açtı

     

    Etiketler: larry flint
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri