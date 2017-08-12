Cankurtaranlardan tuhaf savunma: 'Mesai sonuna doğru gergin oluyoruz'

İstanbul, Caddebostan Halk Plajı’nda bir vatandaşı döven cankurtaranların işine son verildi. Olayın tanıklarından üç cankurtaranın iş arkadaşı Hakan Acar, yaşananları Hürriyet’e anlattı: “Biz denize giren herkesi izliyoruz. O kişilerin yüzmelerinin zayıf olduğunu gördük bu yüzden emniyet şeridini geçmemeleri için onları iki defa uyardık. O kişiler de bize dönüp küfürlü ve ukalaca konuştular. Denizdeki kişi eline taş aldıktan sonra bizim arkadaşımız da sinirlenip ona kafa attı ve kavga çıktı. Beş dakika sonra rağmen dört kişilik grup on kişi olarak bıçaklarla geri gelip bizi tehdit ettiler. Şansımıza o sırada buradan yunus ekipleri geçiyordu. Geldiler onları alıp götürdüler.” Ancak güvenlik görevleri Acar’ın “Bıçakla geri döndüler” iddiasını doğrulamadı.



CANKURTARAN: GERGİNİZ

Acar, mesai bitimlerine yakın gerçekleşen olay için, “Mesai sonuna doğru sinirlerimiz gergin oluyor” ifadesini kullandı. Kavgaya sebep olan emniyet şeritleriyle ilgili ise “Burada insanların geçmemesi için boy hizasında emniyet şeritleri var. Bize verilen talimat bu bölgeden dışarıya kimsenin çıkmaması. Biri buradaki şeritleri geçtikten sonra diğerleri yüzmeyi bilse de bilmese de arkasından gidiyor” dedi.

Caddebostan Halk Plajı’ndan denize giren vatandaşlardan Handan Altıntaş ise cankurtaranların tavrına tepki gösterdi: “Ben de emniyet şeridini geçiyorum. Cankurtaranlar normal bir şekilde şamandırayı geçmeyin diye beni uyarıyorlar. Ancak vatandaşı dövmenin hiçbir mantıklı açıklaması olamaz.”