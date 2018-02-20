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    O cani tutuklandı

    Fatih Emrah ERDOĞAN/DHA
    20.02.2018 - 18:36 | Son Güncelleme:

    Balıkesir’in Havran ilçesinde, evlenmek istediği, ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya’nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basarak, 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral (26) Emniyet’teki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Saral, avcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi.

    ALİ Saral ailesiyle birlikte iddiaya göre Çetinkaya ailesinin evine kız istemeye gitti. Saat 23.30 sıralarında İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.

    CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATLİAMI YAYINLADI

    Cani Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

    TUTUKLANDI

    Balıkesir’in Havran ilçesinde, evlenmek istediği, ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya’nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basarak, 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral (26) Emniyet’teki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Saral, avcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi.

    Etiketler: Balıkesir , havran , Cinayet , son dakika
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