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    O caminin imamı da KHK ile ihraç edildi...

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    25.12.2017 - 09:00 | Son Güncelleme:

    OHAL kapsamında 695 sayılı KHK ile ihraç edilen 2 bin 756 kamu personeli arasında Ataşehir Mimar Sinan Camisi imam ve hatiplerinden Rıza Günay da var.

    Son yayınlanan KHK ile aralarında Müezzin Kayyım, Kuran Kursu Öğreticisi ve İmam Hatiplerin bulunduğu toplam 341 din görevlisi ihraç edildi. 

    FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINMIŞTI

    Ağustos 2016’da FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Günay’ın yerine vekaleten atama yapıldı.

    Son olarak geçtiğimiz Ramazan ayında Ataşehir Müftülüğü tarafından görevlendirilen Günay dün yayınlanan KHK ile ihraç edildi. 

    Günay, kendisini sosyal medya hesaplarında Kuran-ı Kerim’i 10 farklı şekilde okuyabilen hafızlara verilen ‘Kurra Hafız’ unvanıyla tanıtıyordu.

    Açılışı Temmuz 2012’de bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Mimar Sinan Camii halihazırda Anadolu yakasının en büyük camii durumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu yakasının ilk Selatin cami olarak nitelediği Mimar Sinan Camisii’ne de sık sık gidiyor. 

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