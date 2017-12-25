O caminin imamı da KHK ile ihraç edildi...

Son yayınlanan KHK ile aralarında Müezzin Kayyım, Kuran Kursu Öğreticisi ve İmam Hatiplerin bulunduğu toplam 341 din görevlisi ihraç edildi.

FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINMIŞTI



Ağustos 2016’da FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Günay’ın yerine vekaleten atama yapıldı.

Son olarak geçtiğimiz Ramazan ayında Ataşehir Müftülüğü tarafından görevlendirilen Günay dün yayınlanan KHK ile ihraç edildi.

Günay, kendisini sosyal medya hesaplarında Kuran-ı Kerim’i 10 farklı şekilde okuyabilen hafızlara verilen ‘Kurra Hafız’ unvanıyla tanıtıyordu.



Açılışı Temmuz 2012’de bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Mimar Sinan Camii halihazırda Anadolu yakasının en büyük camii durumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu yakasının ilk Selatin cami olarak nitelediği Mimar Sinan Camisii’ne de sık sık gidiyor.