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    O caddenin adı resmen değişti

    Murat YILMAZ/ANKARA
    14.02.2018 - 17:55 | Son Güncelleme:

    Ankara’da ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla resmen ‘Zeytin Dalı’ Caddesi oldu. Meclis, Ankara’nın çeşitli ilçelerinde bulunan ‘Gülen’ isimli 7 cadde ve sokağa da ‘Vatan, diriliş, bayrak, kayı ve hilal’ gibi isimlerin verilmesini kararlaştırdı.

    O caddenin adı resmen değiştiAnkara Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayı olağan toplantısının son oturumunu bu akşam gerçekleştirdi. 

    Meclis, Ankara Çankaya’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının ‘Zeytin Dalı’ Caddesi olarak değiştirilmesini tüm partilerin ve bağımsız Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul etti. 

    Kararın ardından belediyeye bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri yeni adres tabelalarını caddeye takacak. Artık resmi yazışmalarda da caddenin adı ‘Zeytin Dalı’ olarak kullanılacak. 

    GÜLEN İSİMLİ CADDE VE SOKAKLAR DEĞİŞTİ

     Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan bir kararla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşısı Fethullah Gülen’in ismini çağrıştırması nedeniyle Başkent’te ‘Gülen’ isimli 7 cadde ve sokağa ‘Vatan, diriliş, bayrak, kayı ve hilal gibi farklı isimler verildi.

     Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613. sokağın ismini “Fahreddin Paşa Sokağı” olarak değiştirmişti.

     

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    Etiketler: Ankara , Zeytin Dalı , karar , son dakika
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