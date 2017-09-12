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    O büst kaldırıldı

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 15:45 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 17:01

    Kocaeli'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büstü, 'Büst Erdoğan'a benzemiyor' tartışmalarının ardından belediye tarafından kaldırıldı.

    Kocaeli'de İzmit'e bağlı Topçular Mahallesi'nde, FETÖ'nün darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büstü tartışma yaratmıştı.

    Habertürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büst şeklinde tasvir edildiği çalışma Erdoğan'a benzemediği iddiasıyla gündeme gelmişti. İzmit Belediyesi yetkilileri parktaki büstü kaldırdı.

    Büstün Erdoğan'a benzemediği iddialarını değerlendiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Zaten hiç kimse Erdoğan'a benzeyemez" diyerek büstü savunmuştu.

    Etiketler: kocaeli , erdoğan , büst
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