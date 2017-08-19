O bıçakla sevgilisini öldürdü

Otomobili yolun kenarına park etti. Yolda gelirken aldıkları kavunu bir ağacın altına oturup yemeye başlayan iki sevgili arasında iddiaya göre mobilya alımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Çakan, kavunu kestiği bıçakla otomobile doğru kaçmaya başlayan Hacer Göral'a saldırdı.



Çakan elindeki bıçağı aracın ön koltuğundaki Göral'ın boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine peş peşe sapladı. Sevgilisi kanlar içinde yere düşünce, bu kez bıçağı kendi vücuduna saplayarak intihara kalkıştı. Yoldan geçenler iki kişiyi kanlar içinde görünce hemn polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Göral'ın 4 bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Vücuduna sapladığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan Mustafa Çakan hastaneye kaldırıldı. Polis, yaptığı incelemede kadının sol avucunun içinde ıslak mendil bulunduğunu ve yediği kavunun da yere düşmüş olduğunu belirledi.



15 GÜN ÖNCE ŞİKÂYET ETMİŞ

Göral'ın, daha önce Karapınar'da oturduğu, eşinden boşandığı ve 2 yıl önce Konya'ya taşındığı belirtildi. Hacer Göral'ın, yaklaşık 15 gün önce Polis Merkezi'ne giderek, kendi oğlu ve sevgilisi Mustafa Çakan tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikâyette bulunduğu, oğlu ve sevgilisi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



