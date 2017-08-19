MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>O bıçakla sevgilisini öldürdü

    O bıçakla sevgilisini öldürdü

    Hasan DÖNMEZ / DHA
    19 Ağustos 2017 - 22:02Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 22:02

    KONYA’nın Karapınar ilçesinde, edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası olan Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan, (53) 3 çocuk annesi sevgilisi Hacer Göral ile birlikte otomobille, Antalya- Çevre yolu Kozağaç Mevkii yakınında geldi.

    Otomobili yolun kenarına park etti. Yolda gelirken aldıkları kavunu bir ağacın altına oturup yemeye başlayan iki sevgili arasında iddiaya göre mobilya alımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Çakan, kavunu kestiği bıçakla otomobile doğru kaçmaya başlayan Hacer Göral'a saldırdı.

    Çakan elindeki bıçağı aracın ön koltuğundaki Göral'ın boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine peş peşe sapladı. Sevgilisi kanlar içinde yere düşünce, bu kez bıçağı kendi vücuduna saplayarak intihara kalkıştı. Yoldan geçenler iki kişiyi kanlar içinde görünce hemn polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Göral'ın 4 bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Vücuduna sapladığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan Mustafa Çakan hastaneye kaldırıldı. Polis, yaptığı incelemede kadının sol avucunun içinde ıslak mendil bulunduğunu ve yediği kavunun da yere düşmüş olduğunu belirledi.

    15 GÜN ÖNCE ŞİKÂYET ETMİŞ
    Göral'ın, daha önce Karapınar'da oturduğu, eşinden boşandığı ve 2 yıl önce Konya'ya taşındığı belirtildi. Hacer Göral'ın, yaklaşık 15 gün önce Polis Merkezi'ne giderek, kendi oğlu ve sevgilisi Mustafa Çakan tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikâyette bulunduğu, oğlu ve sevgilisi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Etiketler: Bıçaklama , Cinayet , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri