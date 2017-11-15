O beraata 17.5 yıl

TUVALETTE TECAVÜZ ETTİ

Çankırı Eldivan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan B.A., 19 Ekim 2015’te ilçede gezerken, saat 21.30’da Şelale Tekel Bayisi’ne gelip tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. Büfede temizlik görevlisi olan C.Ö. (24) kıza tuvalette tecavüz etti.



Büfe sahibi E.D. (43) de genç kıza otomobilde ve evinde tecavüz etti. Ertesi sabah E.D., genç kızı bir marketin önünde bıraktı. Kızın akıl hastası olduğunu ve davranışlarında gariplik bulunduğunu anlayan market sahibi, polise haber verdi. B.A. ifadesinde tecavüze uğradığını anlattı.



Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dava açıldı. 8 Mart 2016’daki görülen ikinci duruşmada bakımevi müdürvekili Hilal Ak, “Kanımca ilk bakışta rahatsızlığı anlaşılabilirdi” dedi. Polis Hakan Dönertaş da “Mağdureyi gördüğümde rahatsız olduğunu anladım” dedi.



KADIN HÂKİMDEN ŞERH

İfadelere rağmen mahkeme sanıkları tahliye etti. Karara şerh koyan hâkim Fatma Ekinci, “Raporunda akıl sağlığının hekim olmayanlarca anlaşılamayacağı belirtilmiş ise de mahkeme heyetince ve vicdanen rahatsızlığın hekim olmayanlarca ilk bakışta anlaşılabileceğini” söyledi.



İki sanık 12 Ocak’ta beraat etti. Gerekçeli kararda, “Sanıkların B.A.’nın zihinsel engelli olduğunu bilmedikleri, Adli Tıp raporu uyarınca engeli anlayamayabilecek durumda oldukları, mağdure ile geçerli bir rızasının olduğu hususunda esaslı hataya düşerek, cinsel ilişkiye girdikleri” savunuldu. B.A.’nın avukatları Özge Çetin ve İsmail Demirci ise beraata itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi itirazı haklı bularak, yeniden yargılamaya karar verdi.



Son duruşma 8 Kasım’da görüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı “Mağdurenin akıl hastası olduğu açıkça anlaşılmaktadır” dedi. İki sanık ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 15’er, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına mahkûm edildi. İki sanık, duruşma sonunda cezaevine gönderildi.