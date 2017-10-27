O belediye başkanının 'A takımı' da istifa etti

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş, geçen ay damadının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Ekim ayının başında görevinden istifa etti. Keleşin ekibinde olan ve halk arasında Keleşin A Takımı olarak bilinen teyzesinin kızı Düzce Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mesude Özcan ile Belediye Başkan yardımcıları Ali Güney ve Kadir Badur da bugün art arda yaptıkları açıklamalarla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Ali Güney, istifasına yönelik yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"GURUR DUYARAK..."

Başkan yardımcılığı görevimden 27 Ekim 2017 tarihi itibari ile ayrıldığımı bilgilerinize sunarım. Düzce Belediyesi’nde görev aldığım 3 buçuk sene içinde, yasalar ve yönetmeliklere uygun bir yönetim anlayışı ile çalıştım. Severek ve her zaman gurur duyarak yaptığım işimden ayrılırken, görevim süresince çalıştığım iş arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki hayatımda Düzce'nin güzel hatıralarını her zaman anacağımı belirtmek isterim.

HELALLİK İSTEDİ

Güney'in ardından Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Badur da yaptığı açıklamada istifasını duyurarak helallik istedi. Son olarak Mehmet Keleşin İmar İşleri Müdürü olan teyzesinin kızı Mesude Özcan da istifa ettiğini duyurdu.

Düzce Belediyesinde geçen ay da Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz görevinden istifa etmişti.