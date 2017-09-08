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    O bayrak bakın nasıl hazırlanıyor...

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 18:32 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 18:33

    Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, Keşiş Dağları yamaçlarında binlerce taş kullanılarak oluşturulan 2 bin metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı figürünün bakım çalışmasını tamamladı.

    Keşiş dağları yamaçlarında bulunan ve taşlarla oluşturulan dünyanın en büyük Atatürk portresinin yenileme çalışmalarını tamamlayan İl Özel İdaresi ekipleri, ardından aynı bölgede bulunan 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı figürünü yenilemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan ve kent merkezinden görülebilen dev bayrağın bulunduğu alan yabani otlardan temizlendi. 15 Kişilik bir ekip, dağın eteklerinde bulunan Türk bayrağının oluşturulduğu binlerce taşı kırmızı ile yeniden boyadı.

    Özel idaresine bağlı işçiler tarafından 10 günde yenilenen Türk bayrağı figürü eski görünümüne kavuştu.

    İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, uzun yıllar önce yapılan dev bayrakta zamanla bozulmalar olduğunu belirterek, “Atatürk portresinin bakım ve onarımını geçtiğimiz ay, eseri yapan Mustafa Aydemir nezaretinde tamamladık ve eski görünümüne kavuşturduk. Daha sonra aynı bölgede bulunan şanlı bayrağımız için yenileme çalışmaları başlattık. Özel idare bünyesindeki 15 kişiyle 10 gün süren çalışma sonucu şanlı bayrağımızı yeniden eski haline getirdik.” dedi.

    O bayrak bakın nasıl hazırlanıyor...
    O bayrak bakın nasıl hazırlanıyor...
    O bayrak bakın nasıl hazırlanıyor...

     

    Etiketler: Türk bayrağı , erzincan , çalışma
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