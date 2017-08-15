O arkadaş vücuduyla bana siper oldu

THY’nin tarifeli uçağıyla dün İstanbul’a gelen Çelik’i THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve çalışma arkadaşları karşıladı. Ayağından yaralanan Çelik, “O şirkette bulunan arkadaş da hemen yanımdaydı. Beni en çok etkileyen olay o oldu. Vücuduyla bana siper oldu desem yeri var. Ben önünde, o arkada olmuş olsaydı, bugün benim cenazem gelip, o yaşamış olacaktı. Allah ailesine sabır versin. 18 insanın vefat ettiği bir olaydan sağ olarak memlekete dönmek güzel” dedi. Çelik, daha sonra uçaktan sedyeyle indirilerek ambulansla tedavisinin devam edeceği hastaneye sevk edildi. Saldırıda Osmaniyeli, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Fatih Okur hayatını kaybetmişti. Okur’un cenazesinin savcılık incelemesi bittikten sonra gönderileceği bildirildi.