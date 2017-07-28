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    O aracın şoförü konuştu...

    Dinçer GÖKÇE/Hurriyet.com.tr
    28 Temmuz 2017 - 10:02Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 16:08

    Dün İstanbul’u etkisi altına alan dolu ve fırtına çok sayıda çarpıcı fotoğraf karesine de yansıdı. Söz konusu görüntülerden biri Aksaray’daki alt geçitte kaydedildi. Taksim-Bakırköy arası yolcu taşıyan bir dolmuşun üstündeki 8 yolcu ve şoförün görüntüsü sosyal medyada da çokça konuşuldu. hurriyet.com.tr, o dolmuşun şoförü Mahmut Açar ile konuştu.

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    Sosyal medyada fotoğraf sonrası 'yolculardan para mı toplandı' söylentisi yayılmıştı. Açar olayın aslını şöyle anlattı: "Beyaz tişörtlü o genç olmasaydı çok daha büyük bir sıkıntı yaşardık. Allah ondan razı olsun. Yolcuları aracın üzerine çıkardıktan sonra onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Görüntülere yansıyan, beyaz tişörtlü gencin elini uzatması vs. sanırım o arada birbirlerine sigara vs. verdiler. Bu türden ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyordu."

    YOL SULAR ALTINDA KALDI

    İstanbul'da dünkü yağışlar sırasında Fatih Aksaray'da rögarın patlaması nedeniyle yol tamamen sular altında kaldı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalananO aracın şoförü konuştu...
    bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

    Taksim-Bakırköy arası yolcu taşıyan bir dolmuşun üstündeki 8 yolcu ve şoförün görüntüsü sosyal medyada da çokça konuşuldu. hurriyet.com.tr dolmuşun şoförü Mahmut Açar ile konuştu.

    O ANLARDA NELER YAŞADIKLARINI ANLATTI

    51 yaşındaki Mahmut Açar 30 yıla yakın bir süreden beri dolmuş şoförlüğü yapıyor. Dün de Taksim’den 7’si kadın 8 yolcu ile yola çıkan Açar, Bakırköy’e gidiyordu. Aksaray’daki bir alt geçide gelindiğinde olanlar oldu. Yağmur suları bir anda aracın sular içinde kalmasına sebep oldu. Bu sırada yolcular çığlık çığlığa bağırmaya başladı.

    O aracın şoförü konuştu...

    Açar o anları “Hemen hızla kapıyı açarak kadınları aracın üstüne çıkarmaya başladık. Bana, araçta bulunan genç erkek arkadaş yardım etti. Kadın yolculardan biri çok korktu ve sürekli ağlıyordu. Beyaz tişörtlü o genç olmasaydı çok daha büyük bir sıkıntı yaşardık. Allah ondan razı olsun. Yolcuları aracın üzerine çıkardıktan sonra onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bazıları birbirlerine sigara verdi. Biz bir süre o şekilde bekledik. Daha sonra itfaiye araçları geldi ve merdiven uzatarak yolcuları kurtardık” dedi.

    PARA TOPLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

    Açar, sosyal medyada da ‘o sıralarda yolculardan para toplandı’ söylentilerine ilişkin ise “Hayır asla öyle bir şey olmadı. Yolculara da bu sorulabilir. Biz zaten yola çıkığımız anda ücreti alıyoruz. Ki öyle bir anda olacak şey değil. Görüntülere yansıyan, beyaz tişörtlü gencin elini uzatması vs. sanırım o arada birbirlerine sigara vs. verdiler. Bu türden ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyordu. Dediğim gibi öyle bir anda para toplanması söz konusu olmaz” şeklinde konuştu.

    MOTOR ARIZA YAPTI

    Açar, söz konusu araçta günlük yevmiye ile şoför olarak çalıştığını, aracın su içinde kalması nedeni ile motorunda sorun çıktığını anlattı. Açar, oluşan zararın afet nedeni ile giderilmesini beklediklerini aktardı.

     

     

    O aracın şoförü konuştu...

    Etiketler: minibüs , istanbul , para , yolcu
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