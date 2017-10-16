O araç sahipleri yandı... Yöntemleri polisleri bile şaşkına çevirdi

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar üzerinde uygulamalarını arttırdı. Özellikle ek egzoz takılan araçları belirleyen trafik ekipleri, uygulama noktasında yaptığı inceleme ile araçları trafikten men ediyor. Son bir ayda yaklaşık 60 aracı trafikten men eden ekipler, artık sürücülerin de ehliyetlerine geçici olarak el koyuyor.

KUMANDALI SİSTEM

Bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde sergilenen gürültüye neden olan abart egzozları görenler şaşkına dönerken, bazı sürücülerin uyguladığı yöntemler ise polisleri bile hayrete düşürdü. Özellikle kumandalı sistem kullanan sürücüler, polisleri gördüklerinde normal egzoza geçerek yakalanmamaya çalışıyor. Ancak polisler artık sivil uygulama yaparak bu tür hileye başvuran sürücüleri de suç üstü yakalıyor. Daha önce sadece araçlar trafikten men edilirken, artık sürücünün de ehliyetine geçici olarak el konuluyor. Ayrıca araç üzerindeki egzoz söküldükten sonra da bir gün önce fenni muayenesi bile olsa araç yineden muayeneye sevk ediliyor. Öte yandan, araç sürücüleri de ehliyetlerini geri alabilmek için devlet hastanelerinin psikiyatri bölümlerinden araç kullanabilir raporu alması gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Deniz Ünsal, bilimsel araştırmaya göre gürültünün insanı strese sokan en büyük etkenlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Son dönemlerde araç sürücülerinin arabalarına abart egzoz denilen egzozları taktığını vurgulayan Ünsal, "Mevzuatta var olan maddeler ışığında yeni bir uygulamaya geçtik. Son bir ayda 60'ın üzerinde araca işlem yaptık. Abart egzoz takarak kamunun ciddi anlamda huzurunu bozan araç sürücülerine artık izin vermiyoruz. Bu sistem aracın var olan veya taktıracak olanlar bilsin ki bu araçlar sıfıra düşene kadar çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"EHLİYETİ ALINIYOR, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR, EGZOZ ARAÇTAN SÖKÜLÜNCE MUAYENEYE SEVK EDİLİYOR"

Bu tür sistemleri araçlarına monte eden insanların çevredeki insanları çok rahatsız ettiğinin altını çizen Ünsal, "Ayrıca bu tür egzozlar fenni muayene gittiğin zaman ağır kusur olarak görülüyor zaten. Bizde yeni bir uygulamaya geçtik. Abart egzoz kullandığını tespit ettiğimiz araç sürücülerinin sürücü belgelerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 45., yönetmeliğinin 90. maddesi gereğince geçici olarak el koyuyoruz. Bu sürücülere diyoruz ki devlet hastanelerinin psikiyatri bölümünden sürücü alabilir raporu alana kadar sürücü belgelerini vermeyeceğimizi tutanakla tebliğ ediyoruz. Psikiyatri bölümünden sürücü alabilir raporu alana kadar herhangi bir araç kullanmasında ise ehliyeti yokmuş gibi işlem yapıyoruz. Araçları da doğrudan trafikten men ediyoruz. Abart egzoz sistemini otoparkta söktürdükten sonra bir haftaya kadar aracın muayenesi bir gün önce yapılmış olsa bile aracı tekrar teknik ve özel muayene sevk ediyoruz" dedi.