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    O antrenöre 109 yıl hapis

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    09.09.2017 - 23:38 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 23:38

    Voleybol kursunda yaşları 12-15 arasında değişen 7 kız öğrenciye iki yıl boyunca birçok kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan voleybol antrenörü Onur Ensağ’a 109 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Bir hâkim daha fazla ceza verilmesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.

    KADIKÖY Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı voleybol kursuna katılan ve yaşları 12-15 arasında değişen 7 kız öğrenciye birçok kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan voleybol antrenörü Onur Ensağ (42), 109 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Halk Eğitim Merkezi’nde voleybol kursu alan 7 kız öğrenci, Aralık 2015’te ailelerine, antrenör Ensağ’ın kendilerine, daha iyi oynayabilmeleri için kalça ve göğüslerine özel masaj yapması gerektiğini söylemek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söylemiş, öğrencilerin şikâyeti üzerine yapılan araştırmada, Ensağ’ın, 2013-2015 yılları arasında çocukları farklı şekillerde taciz ettiği anlaşılmıştı.

    BERAATİNİ İSTEDİ
    Hazırlanan iddianamede, Ensağ’ın ‘çocukların cinsel istismarı’ , ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ , ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ , ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘cinsel taciz’ ve ‘çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlarından ve bu suçları da zincirleme olarak işlediğinden dolayı toplamda 104.5 yıldan 261 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

    Anadolu Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında son sözü sorulan Ensağ, “Tek hatam, eski öğrencim olan ve olay tarihinde reşit olan bir öğrencim ile ilişki yaşamam oldu. Bu yönden hem aileme, hem de çevreme karşı hatalı olduğumu kabul ediyorum. Eski öğrencimle olan ilişkimin duyulması nedeniyle, bu dosyanın mağdurları, suçlamada bulundular. Beraatımı istiyorum” dedi. Bir üye hâkim, 109 yıl 7 ay hapis cezası hükmedilen sanığa daha fazla ceza verilmesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.

    Etiketler: cinsel taciz , Cinsel istismar , gazetehaberleri
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