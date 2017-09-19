O anneye beraat

Üniversite öğrenimini Fransa'da sürdüren Alman öğrenci Karin O., uluslararası öğrenci değişim programıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptı. Geçtiğimiz yıl şubatta arkadaşlarıyla birlikte evde bulunduğu sırada karın ağrısı çeken genç kız, tuvalete gitti. Klozete oturan Karin O., İngilizce "Bir şey çıkıyor" diye bağırdı. Fakat ambulans gelene kadar genç üniversiteli bir çocuk doğurdu.

Olay yerine gelen 112 görevlileri anneyi kanamalı halde, çocuğu ise başı klozette baş aşağı dururken buldu. Bebeğin olay yerinde can verdiği anlaşıldı.

"Taksirle ölüme neden olmak"tan dava açılan Karin O., doğuma kadar hamile olduğunu fark etmediğini kaydetti.

Bilirkişi, bazı kadınların hamile olsa dahi belirtilerini taşımama olasılığının olabileceğine dair rapor sundu.

Mahkeme, Karin O.'nun bebeğin ölümünde kusuru olmadığını belirtip beraatına karar verdi. (Sabah)