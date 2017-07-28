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    O anları anlattı: Uçağı yan yatırdım

    Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN /İSTANBUL,(DHA)
    28 Temmuz 2017 - 16:22Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 16:43

    Dün akşam meydana gelen afet gibi yağış esnasında dolu nedeniyle İstanbul-Ercan seferini yapan uçağın burnu ve kokpit camı hasar görmüştü. Uçağın Atatürk Havalimanı’na inişi kameralara takılırken uçağın yan yatarak inmesi dikkat çekmişti. Ukraynalı kaptan pilotu hasar gören kokpit camı yüzünden uçağı nasıl indirdiğini yazılı bir açıklama ile anlattı.

    Kaptan pilot Oleksandr Akopov, "4000 feet’de seyrederken bizim de uçağımızın burun kısmı ve kokpit camları hasarlandı. Bu sebeple iniş yapma kararı aldık. İniş esnasında yan camdan pisti görmek için uçağı yan yatırdık. Bilinçli yapılan bu hareket sonrası iyi bir koordinasyonla piste güvenli iniş yaptık" dedi.

    O anları anlattı: Uçağı yan yatırdım

    ŞİRKET YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

    121 yolcusuyla Ercan seferini yapmak için Atatürk Havalimanı’ndan kalkan Airbus A 320 tipi uçak dolu yağışı nedeniyle radom denilen burun kısmı ile kokpit camından hasar alarak geri dönmek zorunda kalmıştı.

    Yaşanan olaya ilişkin bugün Atlasglobal Hava Yolları bir açıklama yaparak inişin nasıl gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:

    "27 Temmuz tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 18:10’de IST/ECN seferimizi yapan Airbus A320 tipi uçağımız kalkıştan bir süre sonra 4000 feet’e yükseldiği sırada İstanbul’da başlayan yoğun dolu yağışından etkilenmiştir. Dolu fırtınası sırasında uçağımızın burun kısmı ve ön camlarının zarar görmesi nedeniyle kaptan pilotumuz Atatürk Havalimanı’na geri dönme kararı almıştır. Pilotlarımızın deneyimi ve soğukkanlılığı sayesinde iniş başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. İnişten sonra uçağımız bakıma alınmış, 121 yolcusu ve 6 mürettebat farklı bir uçağa aktarılarak Kıbrıs Ercan Havalimanı’na gönderilmiştir."

    O anları anlattı: Uçağı yan yatırdım

    "TÜRKİYE’DE ÇOK NADİR GÖRDÜĞÜMÜZ BİR HAVA MUHALEFETİ YAŞANDI"

    Yazılı açıklamada pilotun olayla ilgili açıklamalarına da yer verilerek şu ifadeler kullanıldı.

    "Kaptan pilotumuz Oleksandr Akopov konuyla ilgili olarak, ’Dün akşam Türkiye’de çok nadir gördüğümüz bir hava muhalefeti yaşandı. 1 saat içinde 10 derece düşen hava sıcaklığına bağlı olarak süper hücreli fırtınadan kaynaklı dikey akımlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle çok yoğun dolu yağışı oluştu. Bu sırada inişe geçen ve kalkış yapan tüm uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. 4000 feet’de seyrederken bizim de uçağımızın burun kısmı ve kokpit camları hasarlandı. Bu sebeple iniş yapma kararı aldık. İniş esnasında yan camdan pisti görmek için uçağı yan yatırdık. Bilinçli yapılan bu hareket sonrası iyi bir koordinasyonla piste güvenli iniş yaptık’ şeklinde bilgi vermiştir. Olay sırasında uçağımızın kontrolü Sovyetler Birliği döneminde havacılık sektörünün merkezi olan Ukrayna’da eğitim gören son derece deneyimli bir uçuş ekibindeydi. Uçakta bulunan kaptan pilotumuz 13 bin 908 saatlik uçuş deneyimi ve defalarca simülasyonlardan geçerek bu tür aksiliklere hazırlıklı olması sayesinde sorunsuz bir şekilde bu hava muhalefetinin atlatılmasını sağlamıştır. "

    Etiketler: Uçak , Fırtına , dolu
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