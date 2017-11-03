O an hepimiz ayrı çöktük!

1 - Ah canım benim yaa :(
#WhatsApp da mesajlar gitmiyormuş boşverin gelmiyordu da zaten 😂— Emir Kipi (@EmirKutluu) 3 Kasım 2017
2 - Biraz acıklı bir hikaye olmuş...
#WhatsApp bu mesajdan sonra çökmüş diyorlar... pic.twitter.com/LYjKcl7xd2— Yalın (@Tweetkolog) 3 Kasım 2017
3 - Biz şok!
Whatsapp mı bozulmuş hiç haberim yok. Bilin bakalım neden?— Gülay Elif (@GulayelifSebu) 3 Kasım 2017
4 - Yürü be!
#WhatsApp dediğin nedir gülüm, ben senin için yaşamayı göze almışım...— Enes Özen (@enezozenreal) 3 Kasım 2017
5 - Şşşşt tamam o aramızda!
#Whatsapp bozulmuş bende diyorum neden kimse yazmıyo, zaten normalde de kimse yazmıyodu ama konu o değil şimdi.— Değişik ruh hali (@degisikruhhali) 3 Kasım 2017
6 - Oh, her şey yolundaymış...
#WhatsApp gruplarından ses kesilince kıyamet falan kopuyor sandım. Meğer WhatsApp çökmüş.— Serdar İmren (@srdrimren) 3 Kasım 2017
7 - Yazmazdı ama yine de öyle bilelim...
Belki bugün, şu saatte yazacaktı #WhatsApp yazmasına engel oldu.— Milena'ya Mektuplar (@milenamektup) 3 Kasım 2017
Umut işte.
8 - Her şeyi denedik tabi ki!
#Whatsapp çökünce;— nikotin_Us (@nikotin_Us) 3 Kasım 2017
Wifi kapa-aç
Hücresel kapa-aç
Son olarak Twitter a bak whatsapp’ın bozulduğunu anla
9 - Yaaa...
Eyy whatsapp. Sen sevgilileri ayırmak için abuk sabuk bi sürü özellik getir, sonra çökmeyeceğini mi sanıyordun. Eden bulur.— Önder Şeren (@onderseren) 3 Kasım 2017