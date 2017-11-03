O an hepimiz ayrı çöktük!

1 - Ah canım benim yaa :( #WhatsApp da mesajlar gitmiyormuş boşverin gelmiyordu da zaten 😂 — Emir Kipi (@EmirKutluu) 3 Kasım 2017

2 - Biraz acıklı bir hikaye olmuş...

3 - Biz şok!

Whatsapp mı bozulmuş hiç haberim yok. Bilin bakalım neden? — Gülay Elif (@GulayelifSebu) 3 Kasım 2017

4 - Yürü be!

#WhatsApp dediğin nedir gülüm, ben senin için yaşamayı göze almışım... — Enes Özen (@enezozenreal) 3 Kasım 2017

5 - Şşşşt tamam o aramızda!

#Whatsapp bozulmuş bende diyorum neden kimse yazmıyo, zaten normalde de kimse yazmıyodu ama konu o değil şimdi. — Değişik ruh hali (@degisikruhhali) 3 Kasım 2017

6 - Oh, her şey yolundaymış...

#WhatsApp gruplarından ses kesilince kıyamet falan kopuyor sandım. Meğer WhatsApp çökmüş. — Serdar İmren (@srdrimren) 3 Kasım 2017

7 - Yazmazdı ama yine de öyle bilelim...

Belki bugün, şu saatte yazacaktı #WhatsApp yazmasına engel oldu.



Umut işte. — Milena'ya Mektuplar (@milenamektup) 3 Kasım 2017

8 - Her şeyi denedik tabi ki!

#Whatsapp çökünce;

Wifi kapa-aç

Hücresel kapa-aç

Son olarak Twitter a bak whatsapp’ın bozulduğunu anla — nikotin_Us (@nikotin_Us) 3 Kasım 2017

9 - Yaaa...