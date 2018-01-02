Görüntüdeki o alçağı 2014'te Adana'da görmüş...

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan B.B, polisteki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, örgütle ilgili bilgiler verdi.

'YÜZLERİNİ MASKEYLE KAPATIYORLARDI'



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunda itiraflarda bulunan B.B, örgüte 2013 yılında katıldığını ve Rakka'ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Akerşi köyüne götürüldüğünü, köyde tamamı Suriyelilerden oluşan 10'ar kişilik odalarda kaldıklarını söyledi.

Bulundukları yerde başka ülkelerden gelen grupların oluşturduğu odaların da mevcut olduğunu anlatan B.B, "Yabancı ülkelerden gelen örgüt mensupları yüzlerini maskeyle kapatmaktaydı." dedi.



B.B, bu köyde silahlı eğitim aldıklarını ifade ederek, eğitimlerde hoşa gitmeyen davranışlarda bulunanların elleri ve ayakları bağlı şekilde 2-3 gün bir odada tek başına bırakıldığını söyledi.

'ANLATTIKLARI İLE YAŞANTILARI FARKLIYDI'



Eğitimden sonra örgüt emiri tarafından Rakka'ya götürüldüğünü, bir petrol istasyonunu koruyan ekip içerisinde görev verildiğini kaydeden B.B, burada örgütün gerçek yüzünü görmeye başladığını belirtti.



DEAŞ'ın sözde yöneticilerinin anlattıkları ile yaşantıları arasında farklılıklar gözlemlediğine dikkati çeken B.B, "Sonrasında ben örgütten kaçmak için fırsat kollamaya başladım.” ifadesini kullandı.

'YEMEKLERİMİZE CESARET HAPI ATILIYORDU'



B.B, ifadesinde, Rakka'dan sonra Münbiç'e geldiğini anlatarak, burada da çatışmalara girdiğini, 2014 yılında ise ailesini görmek üzere Adana'ya geldiğini söyledi.

TERÖRİST HASAN AYDIN'LA KARŞILAŞMIŞ



AA'nın haberine göre Adana'ya geldiğinde daha önce Rakka'da gördüğü DEAŞ'lı terörist Hasan Aydın ile karşılaştığını aktaran B.B, bu kişinin örgüte eleman kazandırmak için çalıştığını belirtti.

B.B, Aydın'ın örgüte katılmak için gelenleri "cihada gidiyorsunuz" diyerek kandırdığını anlatarak, "İslam adıyla kandırıyorlardı. Hasan Aydın şahıslara 'Unutmayın cihada gidiyorsunuz, şehadeti tadacaksınız ben de yakında geleceğim. Sizin eğitiminiz bitmeden ben de orada olurum, dikkatli olun" diyordu ayrıca DEAŞ terör örgütüne yabancı uyruklular da katılıyordu." dedi.



Terör örgütü DEAŞ'ın kandırarak örgüte dahil ettiği kişileri eylemlere yönlendirmek için de çeşitli yol ve yöntemler uyguladığını ifade eden B.B, "Örgüt grup emirleri tarafından yemeklerimize cesaret verici haplar atılmaktaydı. Bu sayede insanlara istediklerini yaptırmaya çalışıyorlardı. DEAŞ'ın İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım." diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan B.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

GÖRÜNTÜDEKİ ALÇAK

Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil terör örgütü DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde yer alan 3 Türk'ün Hasan Aydın, Muhittin Büyükyangöz ve Talip Akkurt olduğu tespit edilmişti. Hasan Aydın'ın, Adana'da polisin ilk olarak 2012 yılında düzenlediği El Kaide terör örgütü operasyonunda gözaltına alınıp bırakıldığı, sonra da 2015'de Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken askeri malzemeler ve Drone ile birlikte yakalandığı ve yine serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

ER SEFTER TAŞ KAÇIRILMIŞ, TERÖRİSTLER VİDEO YAYINLAMIŞTI

DEAŞ’ın Türk emiri ‘Ebubekir’ kod adlı İlhami Balı, 1 Eylül 2015’te beraberindeki teröristlerle Kilis sınırında devriye görevi yapan askerlerle çatışmaya girmiş, bir asker şehit olmuş, er Sefer Taş da kaçırılmıştı.

Taş’ın DEAŞ’ın merkezi Rakka’ya götürüldüğü ileri sürülmüştü. O dönem görüntülerdeki Fethi Şahin’in 3 yıl önce askerliğini tamamladıktan sonra DEAŞ’a katıldığı iddia edilmişti. Şahin’in DEAŞ içine sızmış istihbarat elemanı olduğu da iddialar arasındaydı.

Kilis sınırında kaçırılan ve teröristler tarafından yakıldığı iddia edilen iki isimden Iğdırlı er Sefter Taş'a Ekim 2017'de şehitlik unvanı verildi.