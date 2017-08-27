O Adil Öksüz konuştu...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın FETÖ’nin Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz’ün, Ankara, İstanbul, Elazığ ve İzmir arasında uçakla rahatça dolaştığı iddiasının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklama yapmış, bu kişinin Adil Öksüz ile isim benzerliği olan Bingöl’ün Genç İlçesi nüfusuna kayıtlı Adil Öksüz olduğunu söylemişti.

Manisa’nın Salihli İlçesi’ndeki Sebze-Meyve Hali’nde toptancılık yapan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Adil Öksüz, iddiaların kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Vatan haini bir insanla aynı kefeye konmanın hoş bir durum olmadığını belirten Öksüz, "Bu sabah beni savcılıktan aradılar. Bir gazetede yayınlanan haberle ilginiz var mı diye. Durumdan gazeteyi okuyunca haberdar oldum. Savcılık beni uyardıktan sonra gazeteyi bulup baktım. Evet oradaki uçuşlar doğru. Dayım Abdullah Bayat’ın vefat etmesinden dolayı kız kardeşim Gurbet Demir ile birlikte İzmir-İstanbul-Elazığ üzeri bilet aldım. Oradan da Elazığ-Ankara ve İzmir üzeri dönüş bileti de aldım. Biletleri de internet üzerinden aldım. O sıralarda da darbe olayları vardı. Milletimiz meydanlardaydı. Yaşanan bu olayı ve haberi duyunca çok rahatsız oldum. Yalan yanlış haberlere gerek yok. Vatan haini bir insanla beni aynı kefeye koymaları hoş bir durum değil" dedi.

’BAYRAĞINA SAHİP ÇIKACAK ÖYLE ADİL ÖKSÜZLER VAR Kİ’

Hedef gösterildiğini söyleyen Adil Öksüz, Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Öksüz, "Milletvekilinin bu açıklaması hoşuma gitmedi. Pazartesi günü Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Kimseyi rahatsız etmeye, kimsenin düzenini bozmaya hakkı yoktur. Böyle kalkıp da belgelerin arkasına sığınıp, devletimizi ve hükümetimizi kötülemenin bir anlamı yok. Doğru şeylerle gelsinler, hep birlikte hareket edelim. Böyle yalan yanlış şeylerle gelip de bizi rahatsız etmelerini uygun bulmuyorum... Buyursun gelsin. Belgelerle karşısında olacağız" dedi.

’İLK ETAPTA ŞAŞIRIYORLAR’

İsim benzerliği nedeniyle fazla bir sıkıntı yaşamadığının altını çizen Adil Öksüz, "Adil Öksüz ismini görenler ilk etapta şaşırıyor. Ama bayrağını, vatanını seven insana kimse bir şey demez. Ne savcı, ne polis, ne de jandarma, kimse de bir şey yapmaz. İsmimle hiç sorun yaşamıyorum. Salihli’de bilinen bir insanım" şeklinde konuştu.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "26.08.2017 tarihli bazı basın yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihinde Darbeye Teşebbüs eylemini organize eden FETÖ Terör Örgütü’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’ün serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ illerine uçakla seyahat etmesine rağmen havalimanlarında yakalanmadığına ilişkin haberlerin çıktığı, yapılan incelemede haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz’ün FETÖ’nün mahrem imamı Adil Öksüz olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası farklı olan başka bir vatandaş olduğu, isim ve soyisim benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığı ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır" denilmişti.

Başsavcılık yazılı açıklamanın yanı sıra gazetecilere şu bilgilendirmeyi yaptı: “Haberde yer alan şahsın Bingöl Genç ilçesi Yaydere nüfusuna kayıtlı, Şerif - Sıddıka oğlu 24-11-1977 Genç doğumlu Adil Öksüz (TC: 219.....) isimli şahıs olduğu, birlikte uçuş yaptığı şahsın ise kız kardeşi Manisa ili Salihli İlçesi Zafer nüfusuna kayıtlı Şerif-Sıddıka kızı 17-09-1979 Genç doğumlu Gurbet Demir(TC: 219...) isimli şahıs olduğu, uçuş biletlerinde yer alan 532680....numaralı GSM hattının Adil Öksüz isimli şahsa ait olduğu, kendisinin kullandığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Haberde yer alan bilgilerin FETÖ/PDY’nin sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz(TC: 49162560564) ile isim benzerliğinden kaynaklandığı hususunu arz ederim.”

BOZDAĞ: TEZCAN’IN HAMLIĞI

İçişleri Bakanlığı da açıklamasında da isim ve soyadı benzerliği olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise “Bütün Türkiye’de Adil Öksüz aranıyor ne hikmetse kendi kimliği ile uçaklara biniyor. Türkiye’nin güvenlik güçleri bu Adil Öksüz alçağını yakalamıyor. İddia bu ve bir gazete manşete taşıyor. Bülent Tezcan’ın hamlığını anlıyorum ama Saygı Öztürk gibi usta bir gazeteci nasıl tufaya geldi onu anlamadım” dedi.

TEZCAN: 'BENİM DEĞİL SAVCILIĞIN YAZISI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Başsavcılığı’nın yalanlamasıyla ilgili şunları söyledi: “Bu söylediklerimin hiçbiri benim yorumum değil. Bu evrak 6 Eylül 2016 tarihli Savcı Ramazan Dinç’in imzasını taşıyan evrak. Seyyar satıcı belgesi değil, savcılık belgesi. Şöyle diyor: ‘491... kimlik numaralı Adil Öksüz’ün 8 Şubat 2011 ile 7 Aralık 2016 arasındaki uçuş bilgileri gönderilmiştir.’ Herhangi bir Adil Öksüz değil, TC’si belgede açıklanan Adil Öksüz. Adil Öksüz isimli yolcunun uçuş bilgileri de ekte iki sayfa, 80’e yakın uçuş kaydı var FETÖ imamı Adil Öksüz’ün. Elazığ’dan yaptığı uçuş da listede. Ciddiye alınır bir açıklama değil savcılığın açıklaması.” / Rifat BAŞARAN