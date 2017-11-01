NYT’den müthiş Zarrab iddiası: Suçlamaları kabul edebilir

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan habere göre, İran’a uygulanan yaptırımları ABD finans sistemini aldatıp yasa dışı yollarla delmekle suçlanan Reza Zarrab’ın avukatları, müvekkillerinin savunması için gerekli olan kritik belgeleri mahkemeye sunmadı. Davanın bir diğer tutuklu sanığı Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın pazartesi günü mahkemeye ilettiği belgelerde “Reza Zarrab Eylül ayından bu yana dava konusundaki hiçbir gelişmeye dahil olmadı” dediği aktarılıyor.

AVUKATTAN YANIT YOK

New York Times, Zarrab ve avukatlarının iddianameye eklenen yeni iddialar konusunda ek savunmalarını iletmek için Pazartesi gece yarısına kadar süreleri olduğunu, ancak savunma tarafının mahkemeye herhangi bir belge sunmadığını söylüyor. Ay sonunda başlayacak olan dava için jüri seçimi konusunda da Zarrab’ın avukat ekibi olası jüri üyelerine seçim sürecinde iletilecek soruları da sunmadığı New York Times haberinde yer alan detaylar arasında. New York Times, Zarrab’ın avukat ekibine liderlik yapan Benjamin Barfman’a görüş talebinde bulunduklarını ancak bir yanıt alamadıklarını belirtiyor. Gazeteye konuşan hukuk uzmanı ve şu anda Columbia Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan eski bir federal savcı Daniel C. Richman, “Bir avukat müvekkilinin savunmasını şekillendirmek için önüne gelen şansları bu şekilde es geçmez” dedi.

İŞBİRLİĞİ YAPACAK MI

Reza Zarrab Mart 2016’da Florida’ya gittiği sırada gözaltına alınıp tutuklanmış ve hem kara para aklamakla hem de ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Mart 2017’de ise Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla New york’ta tutuklanmıştı. NYT, “Eğer Zarrab suçlamaları kabul etmeyi müzakere ediyorsa, sorulardan biri ABD ile işbirliği yapıp yapmayacağı olacak. Soruşturma, ABD ile Türkiye ilişkilerini germiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağır eleştirilerine neden olmuş ve ABD’li yetkilerle görüşmelerinde gündeme getirmişti” dedi. ABD’de sanıklar eğer savcılık makamıyla işbirliği yapıp suçu kabul ederse daha az bir cezaya çarptırılabiliyorlar.

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