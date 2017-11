NYT: Zarrab suçlamaları kabul edebilir

New York Times, Zarrab ve avukatlarının iddianameye eklenen yeni iddialar konusunda ek savunmalarını iletmek için pazartesi gece yarısına kadar süreleri olduğunu, ancak savunma tarafının mahkemeye herhangi bir belge sunmadığını söylüyor. Ay sonunda başlayacak olan dava için jüri seçimi konusunda da Zarrab’ın avukat ekibi olası jüri üyelerine seçim sürecinde iletilecek soruları da sunmadığı New York Times haberinde yer aldı. New York Times, Zarrab’ın avukat ekibine liderlik yapan Benjamin Brafman’a görüş talebinde bulunduklarını ancak bir yanıt alamadıklarını belirtti. Gazeteye konuşan hukuk uzmanı ve Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi olan eski bir federal savcı Daniel C. Richman, “Bir avukat müvekkilinin savunmasını şekillendirmek için önüne gelen şansları bu şekilde es geçmez” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ YAPACAK MI

Zarrab, Mart 2016’da Florida’ya gittiği sırada gözaltına alınıp tutuklanmış ve hem kara para aklamakla hem de ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Mart 2017’de ise Mehmet Hakan Atilla New York’ta tutuklanmıştı. New York Times gazetesi, “Eğer Zarrab suçlamaları kabul etmeyi müzakere ediyorsa, sorulardan biri ABD ile işbirliği yapıp yapmayacağı olacak” diye yazdı. ABD’de sanıklar eğer savcılık makamıyla işbirliği yapıp suçu kabul ederse daha az bir cezaya çarptırılabiliyorlar.