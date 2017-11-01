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NYT: Zarrab suçlamaları kabul edebilir

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 22:25 | Son Güncelleme:

ABD’de tutuklu Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) 27 Kasım’da ABD’nin New York kentinde başlaması beklenen davasında, Zarrab’ın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul edebileceği ileri sürüldü. Amerikan New York Times gazetesinde yer alan habere göre, İran’a uygulanan yaptırımları ABD finans sistemini aldatıp yasadışı yollarla delmekle suçlanan Zarrab’ın avukatları, müvekkillerinin savunması için gerekli olan kritik belgeleri mahkemeye sunmadı. Davanın diğer tutuklu sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın pazartesi günü mahkemeye ilettiği belgelerde, “Zarrab eylül ayından bu yana dava konusundaki hiçbir gelişmeye dahil olmadı” dediği aktarılıyor.

New York Times, Zarrab ve avukatlarının iddianameye eklenen yeni iddialar konusunda ek savunmalarını iletmek için pazartesi gece yarısına kadar süreleri olduğunu, ancak savunma tarafının mahkemeye herhangi bir belge sunmadığını söylüyor. Ay sonunda başlayacak olan dava için jüri seçimi konusunda da Zarrab’ın avukat ekibi olası jüri üyelerine seçim sürecinde iletilecek soruları da sunmadığı New York Times haberinde yer aldı. New York Times, Zarrab’ın avukat ekibine liderlik yapan Benjamin Brafman’a görüş talebinde bulunduklarını ancak bir yanıt alamadıklarını belirtti. Gazeteye konuşan hukuk uzmanı ve Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi olan eski bir federal savcı Daniel C. Richman, “Bir avukat müvekkilinin savunmasını şekillendirmek için önüne gelen şansları bu şekilde es geçmez” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ YAPACAK MI

Zarrab, Mart 2016’da Florida’ya gittiği sırada gözaltına alınıp tutuklanmış ve hem kara para aklamakla hem de ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Mart 2017’de ise Mehmet Hakan Atilla New York’ta tutuklanmıştı. New York Times gazetesi, “Eğer Zarrab suçlamaları kabul etmeyi müzakere ediyorsa, sorulardan biri ABD ile işbirliği yapıp yapmayacağı olacak” diye yazdı. ABD’de sanıklar eğer savcılık makamıyla işbirliği yapıp suçu kabul ederse daha az bir cezaya çarptırılabiliyorlar.

Etiketler: Reza Zarrab , gazetehaberleri
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