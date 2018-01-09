Nvidia'nın yeni Game Ready sürücüsünü yayında! İndirin...

NVIDIA Game Ready sürücülerinin bir diğer önemli özelliği arasında, GeForce kullanıcılarına yeni özellikleri eklemek amacıyla, bir güncelleme kanalı olarak kullanılması yer alıyor. Yeni Game Ready sürücüsü, Fort Nite Battle Royale için ShadowPlay Highlights desteği ve NVIDIA Freestyle'nın ilk beta sürümü için gerekli güncellemeleri de sunuyor.

Fortnite Battle Royale, ShadowPlay Highlights desteği kazanıyor.

ShadowPlay Highlights, en başarılı oyun deneyimlerinin video ve ekran görüntülerini otomatik olarak yakalıyor. Oyunla bütünleşik olarak çalışan sistem, ShadowPlay teknolojisiyle sihirli anların ne zaman gerçekleşeceğini bilerek görüntüyü otomatik olarak kaydediyor. ShadowPlay Highlights, Fornite Battle Royale oyununda 10 Ocak tarihi itibarıyla desteklenmeye başlayacak. Bu sürücü ayrıca Crossout, Elex ve Jue Di Qiu Sheng oyunlarına da ShadowPlay Highlights desteği sağlıyor.

NVIDIA Freestyle: Özelleştirilebilir bir oyun deneyimi için yeni GeForce Experience özelliği

GeForce Experience'ın en yeni özelliği olan NVIDIA Freestyle, oyun devam ederken post-processing filtreler uygulanmasına izin veriyor. Oyunun görünümü, renk veya doygunluk ayarlarının düzenlenmesiyle değiştirilebiliyor veya dramatik post-process filtreler uygulanabiliyor.

Lansman sürümünde 38 farklı ayara sahip toplam 15 filtre mevcut:

• Black and White

• Color

• Colorblind

• Contrast

• Details

• Exposure

• Half Tone

• Mood

• Night Mode

• Retro

• Sepia

• Vignette

• Depth of Field

• Special FX

• Adjustments

Freestyle, oyunlarda daha yaratıcı olmayı sağlıyor. Örneğin en sevilen FPS oyunu için retro savaş temalı bir filtre oluşturulabiliyor veya oyunu daha gerçekçi hale getirmek için renk ve kontrast değiştirilebiliyor.

Freestyle'ın en ciddi kullanım alanları arasında, renk körüne sahip oyuncuların renkleri ayırt edebilmelerini sağlayan bir “Colorblind” moduna sahip olması göze çarpıyor. Oyuncular, görüntüdeki mavi rengi azaltarak tüm gece süren oyun keyfinden sonra daha rahat uyumayı sağlayan “gece modu”nu dahi kullanabiliyor. NVIDIA, oyunlarla mükemmel bir uyum için Freestyle'i sürücü ile birlikte sunuyor. Freestyle oyun filtrelerinin beta sürümü 100’ten fazla oyunu destekliyor.