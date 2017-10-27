Nvidia'nın yeni ekran kartı GeForce GTX 1070 Ti satışa çıkıyor!

Nvidia'nın yeni ekran kartı bugün ortaya çıktı. GeForce GTX 1080 ve 1070 GPU'ları arasında yer alan yeni GeForce GTX 1070 Ti, NVIDIA tarafından önerilen perakende satış fiyatıyla (KDV dahil 2250 TL) Türkiye dahil tüm ülkelerde 2 Kasım'da oyuncularla buluşacak. Ödüllü Pascal GPU mimarisine sahip GeForce GTX 1070 Ti, toplam 256 GB/s bant genişliği; 8 Gbps hızla çalışan 2,432 çekirdek ve 8 GB bellek ile geliyor. Türkiye'de en çok satılan efsanevi GeForce GTX 970'in performansını iki katına çıkarıyor.





GeForce GTX 1070 Ti tam bir overclock canavarı olarak tasarlandı: saat hızlarını artırmak için oyunculara bayağı bir alan sağlandı. Ayrıca kart üreticisi ortakları, oyuncuların performansı stok kart özelliklerinin üzerine çıkarabileceği, termal ve güç kaynakları içeren kartlar hazırladı.