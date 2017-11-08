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    Nvidia’dan Star Wars temalı ekran kartı

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Titan XP serisi üst seviye ekran kartlarında Nvidia, Light Side, Jedi Order ve Dark Side’ı temsil eden Galactic Empire yeni modelleriyle Star Wars severlere sürpriz yaptı.

    Star Wars severlere sürpriz yapan Nvidia, yeni ekran kartı modelleri Empire kırmızı renklerin hakim olduğu bir tasarıma sahipken, Jedi Order modeli ise yeşil renkli bir tasarımı kullanıyor. Order modeli Rebel Alliance’ın kullandığı parçaların yıpranmış görünümüne sahipken, Empire modelinin kaplaması ise temiz çizgileri ile kaynakları zengin imparatorluğun düzensiz doğasını taklit ediyor.

    Nvidia’dan Star Wars temalı ekran kartı

    Pascal tabanlı Titan XP mimarisini kullanan ekran kartları, pençeleri ekran kasalarında görsel bir şölen sunuyor.  1.6 GHz hızında çalışan kartlar, 3840 CUDA çekirdeğine ve 12 teraflop güce ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 12 GB GDDR5X belleğe sahip. Son olarak Star Wars temalı ekran kartlarının Kasım ayı ortasında çıkacağı ve 1200 dolar fiyat etiketine sahip olacağı bilinirken, diğer bölgeler için ne zaman çıkacağı ve ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.

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